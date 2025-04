© Foto: Unsplash.com

Tokio reagiert auf die neuen US-Zölle mit einem massiven Notfallprogramm. Premierminister Shigeru Ishiba kündigte am Freitag an, dass die japanische Regierung ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht habe, um die wirtschaftlichen Folgen der Importzölle für Industrie und Verbraucher abzufedern. Laut Regierungsdokumenten umfasst das Paket unter anderem staatliche Subventionen zur Senkung der Benzinpreise um zehn Yen je Liter, eine teilweise Übernahme der Stromkosten für drei Monate ab Juli sowie verbesserte Kreditbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen. "Ich habe die Kabinettsmitglieder angewiesen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Unternehmen und Haushalte zu …