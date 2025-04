Lübeck/Amman (ots) -Der Lübecker Campus Hörakustik hat ein Expertenteam nach Amman, Jordanien, zur 11. Arab Hearing Health Conference (AHH 2025) der Advanced Arab Academy of Audiovestibular entsendet, die vom 24. bis 26. April 2025 stattfindet.Die Fachkonferenz AHH gehört zu den wichtigsten Treffen für Hörakustiker, Audiologen und HNO-Ärzte im Mittleren Osten und Nordafrika mit über 25 Mitgliedsländern. Der Lübecker Campus Hörakustik beteiligt sich als weltweit größtes Ausbildungs- und Kompetenzzentrum des Hörakustiker-Handwerks seit Jahren aktiv am Austausch von Expertise in der Hörgesundheitsversorgung. Auch in diesem Jahr referiert ein engagiertes und erfahrenes Dozententeam aus Lübeck in Amman auf der AHH in Workshops über praktische Aspekte der Ohrabdrucknahme und des Cerumen-Managements. Diese Themen und ihre praxisnahe Vermittlung durch die Lübecker Experten finden reges Interesse beim Fachpublikum, das vorwiegend aus verschiedenen arabischen und nordafrikanischen Ländern zum Kongress angereist ist.Die Advanced Arab Academy of Audiovestibular (4A) als Organisator der AHH vereint die medizinischen und audiologischen Interessen aus dem gesamten Mittleren Osten im Bereich der Schwerhörigen-Rehabilitation. Zu den fünf Partnern der 4A gehört neben der jordanischen Al-Ahliyya Amman University, der British Academy of Audiology, der Egyptian Audio-Vestibular Medicine Association Group, der amerikanischen Salus University auch die Akademie für Hörakustik am Campus Hörakustik in Lübeck. Seit Jahren stehen die Lübecker Experten der Akademie für Hörakustik mit den Audiologen der 4A in einem fachlichen Austausch, u.a. zu ausbildungsrelevanten Aspekten und Themen wie die klinische Versorgung, die Anpassung von Cochlea-Implantaten (CI) und die technische Hörsystemanpassung."Die Vernetzung und der Austausch über Ländergrenzen und Kontinente hinweg sind für uns als WHO-Partner essenziell, um die Hörgesundheitsversorgung für hörgeschädigte Menschen weltweit stetig zu verbessern", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). "Die Qualifikation von Fachkräften ist dabei ein entscheidender Faktor. Unser Konzept der dualen Ausbildung in der Hörakustik gilt international als vorbildhaft. Über den Campus Hörakustik teilen wir unsere Expertise im In- und Ausland."Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organization) leiden über 5 Prozent der Weltbevölkerung und damit rund 430 Millionen Menschen unter einem Hörverlust, darunter 34 Millionen Kinder. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2050 über 700 Millionen Menschen, also jeder zehnte Mensch, davon betroffen sein [1].In Deutschland versorgt das Hörakustiker-Handwerk mit ca. 19.500 Hörakustikerinnen und Hörakustikern etwa 3,5 Millionen schwerhörige Menschen professionell mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen und gibt ihnen so Lebensqualität zurück. Die Auszubildenden des Hörakustiker-Handwerks aus dem ganzen Bundesgebiet absolvieren ihren Berufsschulunterricht und überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen im Rahmen ihrer dualen Ausbildung deutschlandweit zentral am Campus Hörakustik.Hintergrund zum Campus HörakustikDer Campus Hörakustik ist das zentrale Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungszentrum der Hörakustik in Deutschland. Im Rahmen einer international einmaligen Lernortkooperation der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) und der Akademie für Hörakustik (afh) unterrichten die afh und die LBS seit 1972 gemeinsam auf dem Campus Hörakustik zukünftige Hörakustiker und Hörakustikerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet in Theorie und Praxis. Auch die Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie Meisterkurse und -prüfungen finden auf dem Campus statt. Der Campus Hörakustik und die duale Hörakustik-Ausbildung haben weltweit Vorbildcharakter.[1] WHO, Deafness and hearing loss, Keyfacts, 26.02.2025:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-lossBildmaterial in Druckqualität der Bundesinnung der Hörakustiker gerne auf Anfrage.Mehr Informationen zum Campus Hörakustik:https://www.afh-luebeck.de/academy-international/Informationen zur Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk:https://www.afh-luebeck.de/beruf/Pressekontakt:Nadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, roeser@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6020058