Der Bitcoin wird gerne als "digitales Gold" bezeichnet. Die Analogien reichen von der aufwendigen Gewinnung über die Knappheit bis zu einer weitreichenden Akzeptanz - auch als alternative Assetklasse in Krisen. Tatsächlich lassen sich Beispiele finden, in denen der Bitcoin die Funktionen eines Tausch- bzw. Wertaufbewahrungsmittels übernommen hat, etwa in der Dauerkrise Venezuelas. Insofern durften die Anhänger erwarten, dass er sich in künftigen Krisen bewähren würde. Erhalten Sie Zugriff zu diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...