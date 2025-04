Das von BMW und JLR unterstützte Recycling-Startup Cyclic Materials aus Kanada investiert mehr als 20 Millionen US-Dollar in seine erste kommerzielles Recyclinganlage in den USA. An dem Standort in Arizona sollen ab Anfang 2026 seltene Erden zurückgewonnen werden. Konkret plant Cyclic Materials in der Anlage in Mesa, Arizona, jährlich rund 25.000 Tonnen Altkomponenten mit Permanentmagneten zu verarbeiten - darunter Elektroschrott aus Fahrzeugen und ...

