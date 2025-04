Baden-Baden (ots) -Die Mai-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."fühlen wir" ab sofort auf dem Youtube-Kanal von ARD GesundUli Brase ist 36 Jahre alt und hat eine späte ADHS-Diagnose erhalten. Sie kämpft mit Selbstzweifeln und Schwierigkeiten im Alltag, einschließlich Problemen im Beruf und in Freundschaften. Der Psychotherapeut Lukas Maher bietet ihr in mehreren Gesprächen Erklärungen zu ADHS-bedingten Phänomenen wie Rejection Sensitivity und ADHS-Paralyse. Gemeinsam erkunden sie Strategien für den Umgang mit ADHS, zum Beispiel das Einholen von Feedback und das Entwickeln von Selbstmitgefühl. Auch ihre Freundin Lea gibt Einblicke in ihre Freundschaft mit Uli und erzählt, wie es ist, mit jemandem mit ADHS befreundet zu sein.Warum anschauen?"fühlen wir" zeigt nah an Betroffenen, wie sich z. B. ADHS im Alltag anfühlt, wie therapeutische Unterstützung aussehen kann und wie die beste Freundin damit umgeht.Wo zu finden?Ab sofort auf dem Youtube-Kanal von ARD Gesund (https://www.youtube.com/@ardgesund)."Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch" ab sofort in der ARD MediathekIm Mai 2025 jährt sich zum 80. Mal der Sieg über die Deutschen, die Hitlers Herrschaft über mehr als zwölf Jahre zu großen Teilen mitgetragen haben. "Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch" erzählt von acht Menschen und ihren Familien. Sie dokumentierten, was sie tagtäglich erlebten, wie sie fühlten, was sie dachten. Sie schrieben aus der Unmittelbarkeit des Tages und der Situation der Zeit heraus. Die Tagebuchschreiberinnen und -schreiber kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, politischen Lagern und religiösen Zugehörigkeiten, sie leben verteilt über Deutschland. Sie sind Anhänger der Nazis, Gegner, Ausgestoßene und Opfer der "Volksgemeinschaft". Die Radikalisierung der Gesellschaft zeichnet sich in den Tagebüchern ab. Sie alle geben private Einblicke in die Zeit - und in ihre Abgründe.Warum anschauen?Der Graphic Novelist Vincent Burmeister "übersetzt" die Tagebuch-Eintragungen in Szenen und gibt den Momenten des Erlebens eine emotionale Qualität.Wo zu finden?Ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/hitlers-volk-ein-deutsches-tagebuch/staffel-1/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvaGl0bGVycy12b2xr/1)."Dr. Ketamin" ab 6. Mai in der ARD AudiothekEingesetzt als Betäubungsmittel und beliebt als Partydroge steht Ketamin seit einigen Jahren im Fokus als Mittel gegen psychische Erkrankungen, vor allem gegen therapieresistente Depressionen. In Deutschland wird die Substanz immer häufiger in der Therapie genutzt - obwohl sie nicht zugelassen ist. Mario Scheib zum Beispiel ist ein Arzt, der seit Jahren von der Wirkung Ketamins überzeugt ist und Patientinnen und Patienten damit behandelt. Könnte der verstärkte Einsatz von Ketamin vielleicht Therapiezeiten verkürzen, mehr Menschen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung ermöglichen und somit das Gesundheitssystem entlasten?Warum anhören?Die Doku beantwortet spannende Fragen aus Wissenschaft und Medizin sowie konkret rund um "Mental Health" - welches Potenzial steckt in Ketamin als Mittel gegen Depressionen, welche Risiken gibt es?Wo zu finden?Ab 6. Mai alle vier Folgen in der ARD Audiothek."Tobi Krell - Wege aus dem Hass" ab 6. Mai in der ARD MediathekWie kommen wir raus aus der Spirale des Hasses? Während Tobi Krell als Moderator einer Kindersendung vor allem mit Liebe und Zuneigung konfrontiert wird, beobachtet er weltweit einen ganz anderen Trend: Menschen überziehen sich gegenseitig mit Hass, greifen sich mit Messern an, führen Kriege. In der Sendereihe "ARD Wissen" trifft der Fernsehmoderator in Bosnien, Mexiko und Kanada Menschen, die ihn gefunden haben: den Weg aus dem Hass. Unterwegs lernt er, warum Kinder nicht hassen können und welche Mechanismen in den Hass führen - und welche wieder heraus.Warum anschauen?Checker Tobi - jetzt auch für Erwachsene. Der Film bietet berührende Begegnungen und Hintergrundwissen zu einem der drängendsten Themen der Gegenwart. Und schafft es am Ende, ein wenig Hoffnung und gute Laune zu verbreiten.Wo zu finden?Ab 6. Mai in der ARD Mediathek."Touched" ab 9. Mai in der ARD MediathekDie Begegnung zwischen Maria, einer unsicheren und empathischen Pflegerin, und Alex, einem querschnittsgelähmten Bewohner, entwickelt sich schnell zu einer Beziehung. Beide loten die Grenzen von Intimität aus und erleben eine ungeahnte Verbundenheit. Sie fühlen sich in ihrem Bedürfnis nach Nähe stark zueinander hingezogen. Doch je enger ihre Verbindung wird, desto mehr geraten sie in ein bedrohliches Geflecht von Abhängigkeit, Erniedrigung und Macht. Alex' Forderungen und Demütigungen bringen Maria an ihre Grenzen.Warum anschauen?Claudia Rorarius feiert im Spielfilm "Touched" die Körper ihrer Protagonist:innen. Der Film erforscht ihre Sehnsüchte, ihr Begehren und ihre Abgründe mit hochkonzentrierten Bildern, aus denen immer wieder Poesie entsteht.Wo zu finden?Ab 9. Mai in der ARD Mediathek."Liebe erzählt" ab 15. Mai in der ARD AudiothekLeila ist Mitte 40 und steht vor den Scherben ihrer 18-jährigen Beziehung. Was ist schiefgelaufen und warum hat sie das Ende nicht kommen sehen? In einer Auszeit fasst sie den Entschluss, dem Geheimnis gelingender Beziehungen auf den Grund zu gehen. Kann man Liebe lernen? Auf ihrer Reise trifft sie fünf ungewöhnliche Paare, die trotz größter Hindernisse ihre große Liebe gefunden haben. Fünf Episoden, die zeigen, dass Partnerschaft gelingen kann und wie beflügelnd gute Beziehungen sind.Warum anhören?Der Podcast stellt Paare vor, die einen langen Weg zurücklegen mussten, bevor sie sich gefunden haben - und die Mut machen, jenseits der Vorgaben zu lieben.Wo zu finden?Alle fünf Folgen ab 15. Mai in der ARD Audiothek."Stars unserer Kindheit: Peter Lustig & Elfie Donnelly" ab 21. Mai in der ARD AudiothekNiemand hat die Kindheit ganzer Generationen so sehr bestimmt, wie diese beiden: Peter Lustig von "Löwenzahn" und Elfie Donnelly, die Autorin von "Bibi Blocksberg" und "Benjamin Blümchen". Aber kaum jemand weiß: Lustig und Donnelly waren ein Paar - und hatten auch abseits des Erfolgs spannende Lebensgeschichten. Gemeinsam haben sie ihre schweren Kindheiten aufgearbeitet, mit alternativen Lebensmodellen experimentiert und sind einem indischen Guru gefolgt. Der Podcast erzählt, wie Peter Lustig zu Löwenzahn kam und wie Elfie Donnelly die Idee zu Benjamin Blümchen hatte. In sechs Folgen erfährt man die Lebensgeschichten der beiden, von denen ein bisschen auch in der Welt von Löwenzahn, Bibi und Benjamin wiederzuerkennen ist.Warum anhören?Weil man hinterher Löwenzahn, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg anders anschaut.Wo zu finden?Sechs Folgen ab 21. Mai in der ARD Audiothek."Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay" ab 21. Mai in der ARD MediathekDie dreiteilige Doku "Forever Jan" nimmt die Zuschauer:innen mit auf eine Reise durch das Leben und die Karriere von Jan Eißfeldt, besser bekannt als Jan Delay. Die Serie zeigt seinen Aufstieg aus der Hamburger Hip-Hop-Szene mit der legendären Gruppe "Absolute Beginner" bis hin zu seinem Erfolg als Solo-Künstler und innovativer Live-Act. Mit unverwechselbarem Stil und Stimme, als Künstler mit bewusster Haltung und musikalischer Vielfalt hat Jan Delay Genres wie Funk, Reggae, Rock und Soul geprägt. Durch Interviews mit Weggefährten und Musikexperten werden nicht nur seine künstlerischen Erfolge, sondern auch persönliche Herausforderungen und die ständige Weiterentwicklung seines Sounds beleuchtet.Warum anschauen?Hommage an einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands, die offenbart, wie Jan Delay es geschafft hat, musikalische Grenzen zu sprengen und dabei stets seiner Vision treu zu bleiben.Wo zu finden?Ab 21. Mai in der ARD Mediathek.Weitere Informationen unter http://swr.li/streaming-tipps-mai-2025Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6020144