EZB diskutiert am 6./7. Mai geldpolitische Strategie - Agentur

Die Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) werden am 6. und 7. Mai in Portugal erstmals eingehend über die laufende Überprüfung der geldpolitischen Strategie diskutieren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wird im Rahmen dieser Überprüfung Kritik am Vorgehen der EZB während des starken Inflationsanstiegs 2021 und 2022 geübt. Die EZB habe spät, nämlich erst im Juli 2022 ihre Zinsen erhöht. In diesem Zusammenhang wird auch Kritik am Einsatz der Forward Guidance geübt, die die EZB erst dem neuen Inflationsausblick anpasste, ehe sie die Zinsen anhob.

RWI/ISL-Containerumschlag-Index im März gesunken

Der Containerumschlag-Index des Wirtschaftsforschungsinstitut RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist im März saisonbereinigt auf 135,3 Punkte gegenüber 137,6 Punkten im Vormonat gesunken. Beim Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, ist ein Rückgang auf 112,1 Punkte von 112,8 zu beobachten. In den chinesischen Häfen ist der Containerumschlag mit 154,8 Punkten gegenüber 157,8 Punkten im Vormonat zurückgegangen.

China will Wachstum stärker fördern

China will mehr wachstumsfördernde Maßnahmen inmitten der wachsenden Herausforderungen durch die drastischen US-Zölle umsetzen. Die Regierung beabsichtigt, politische Maßnahmen zu koordinieren, um die inländischen wirtschaftlichen Ziele inmitten der außenwirtschaftlichen und handelspolitischen Kämpfe zu unterstützen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf eine Sitzung des Politbüros, des obersten politischen Entscheidungsgremiums der Kommunistischen Partei Chinas.

Peking hat es mit Konjunkturmaßnahmen nicht eilig

Peking scheint es derzeit nicht eilig zu haben, größere Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen, meint der Chefökonom von Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang. Auf der Sitzung des chinesischen Politbüros im April wurden keine neuen Konjunkturmaßnahmen beschlossen, die über das vom Nationalen Volkskongress im März bereits genehmigte Budget hinausgingen, erklärt Zhang. Stattdessen signalisierte Peking, dass es bereit ist, neue Maßnahmen zu ergreifen, sobald die Wirtschaft von einem externen Schock betroffen ist.

China hat Spielraum für weitere Stimulierung

China habe Spielraum für weitere Stimulierungsmaßnahmen und könne weitere Schritte unternehmen, um den Konsum anzukurbeln und den Immobiliensektor zu stabilisieren, sagte Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung Asien und Pazifik des IWF. "Die Maßnahmen, die sie ergriffen haben, sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend", sagte Srinivasan bei einer Pressekonferenz und forderte China auf, "viel mehr" für die Rentenreform, die Stärkung der sozialen Sicherheitsnetze und zur Unterstützung des Immobiliensektors zu tun.

Ausländische Investoren kaufen weiterhin US-Staatsanleihen

Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass ausländische Investoren als Vergeltung für die Zölle von US-Präsident Trump US-Schuldtitel meiden. Das zeigen neue Daten des US-Finanzministeriums. Der sogenannte Auktionszuteilungsbericht zeigte starke Käufe in der Kategorie ausländische und internationale Investoren. Diese Gruppe kaufte in der ersten Aprilhälfte 22 Prozent mehr Anleihen bei Auktionen des Finanzministeriums als in der ersten Märzhälfte. Die Kategorie, zu der private Auslandsinvestoren und ausländische Zentralbanken gehören, liefert eine aktuelle Momentaufnahme des Auslandsanteils.

April 25, 2025

