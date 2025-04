Ralf Flierl,ChefredakteurEditorial 05/2025Die gängige Meinung in der Politik - abgesehen vom linken und rechten Rand des Spektrums - und in großen Teilen der Presse ist, dass die Russen nichts lieber tun würden, als nach dem Ukrainekrieg weiter in den Westen vorzumarschieren. Nur einmal angenommen, das wäre tatsächlich so. Dann wäre die baldige Lieferung von Hunderten von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine, wie dies der vermutlich neue Bundeskanzler Friedrich Merz befürwortet, unter Anreizgesichtspunkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...