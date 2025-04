Wichtige Termine in der Woche vom 28. April bis 2. MaiMontag, 28. April - Auftakt mit Bilanzpower und Agrarpolitik Zum Wochenstart sorgt ein dichter Reigen an Quartalszahlen für Spannung: Strabag, Traton, Deutsche Börse und NXP Semiconductors legen vor. Auch bei Vivendi und Henkel stehen wichtige Aktionärstreffen an. Konjunkturseitig rücken Erzeugerpreise aus Schweden, Einzelhandelsdaten aus Spanien und das Stimmungsbarometer der Dallas Fed ...

Den vollständigen Artikel lesen ...