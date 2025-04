Shanghai / München (ots) -Die Auto Shanghai 2025, eine der weltweit wichtigsten Automobilmessen, hat seit 23.04 ihre Tore geöffnet und gibt einen eindrucksvollen Ausblick auf die Zukunft der Mobilität. Carwow-Chef Philipp Sayler von Amende ist vor Ort und schildert seine Eindrücke vom ersten Messetag - geprägt von technologischer Innovationskraft und dem dominanten Auftritt chinesischer Automobilhersteller.Diese Entwicklungen sind auch für den europäischen Markt von großer Relevanz. Vor diesem Hintergrund hat Carwow die Wahrnehmung chinesischer Automobilmarken in Deutschland genauer untersucht. Aktuelle Umfragen aus April 2025 zeigen: Während Marken wie BYD, Nio und Xpeng zunehmend an Bekanntheit gewinnen, bestehen nach wie vor erhebliche Vorbehalte bei potenziellen Autokäufer*innen."Innovation begegnet einem auf Schritt und Tritt" - Eindrücke von der Messe"Die Geschwindigkeit des Wandels in der Automobilwelt ist hier in Shanghai förmlich greifbar", berichtet Philipp Sayler von Amende. "Schnellladetechnologien, größere Batterien, Fortschritte beim assistierten und autonomen Fahren - Innovation begegnet einem auf Schritt und Tritt. Besonders eindrucksvoll ist die Vielzahl neuer Modelle, von denen viele bereits kurz nach ihrer ursprünglichen Markteinführung überarbeitet werden."Auch jenseits der Messehallen zeigt sich ein deutliches Bild: "Im Straßenbild dominieren inzwischen lokale Marken wie BYD, Aito, Zeekr, Xpeng und Nio - westliche Marken treten sichtbar in den Hintergrund. Diese Dynamik wird auch Europa verändern."Ein wesentlicher Unterschied zu früheren Markteintritten: "Chinesische Hersteller planen gezielt in Aftersales-Strukturen, Markenaufbau und Marketing zu investieren, bevor sie in den Verkauf starten. Das ist eine neue Qualität."Wachsende Bekanntheit, aber auch Zurückhaltung - Ergebnisse der Carwow-UmfrageEine aktuelle Carwow-Umfrage aus April 2025 mit über 1.000 Teilnehmer*innen zeigt, dass BYD mit 73 % den höchsten Bekanntheitsgrad unter chinesischen Marken aufweist, gefolgt von Nio mit 43 % und Xpeng mit 35 %. Gleichzeitig gaben jedoch nur 42 % der Befragten an, den Kauf eines Fahrzeugs einer chinesischen Marke in Erwägung zu ziehen - ein klares Signal für eine noch vorhandene Vertrauenslücke.Etablierte deutsche Marken können weiterhin punkten, vor allem in den Bereichen Nachsorge und Service: 42 % der Befragten äußerten Bedenken hinsichtlich des Service- und Werkstattnetzes chinesischer Marken - ein Bereich, in dem etablierte deutsche Hersteller traditionell stark sind. Auch Datenschutzbedenken mit 23 % und mangelnde Markenbekanntheit mit 30 % wurden als Hürden genannt.Ein neuer Wettbewerbsdruck - und klare Positionierung"Vor diesem Hintergrund begegnet die deutsche Automobilindustrie dem wachsenden Wettbewerb mit einer Mischung aus Respekt und strategischer Wachsamkeit", so Sayler von Amende. "Während man die Innovationskraft der chinesischen Wettbewerber anerkennt, bleiben Qualität, Sicherheit und jahrzehntelange Ingenieurskunst zentrale Stärken der etablierten Hersteller."Die Marktdynamik wird sich weiter zuspitzen, denn weitere erfolgreiche chinesische Marken wie Chery mit ihren Submarken Omoda und Jaecoo sowie Changan bereiten den Markteintritt vor. Auch Xiaomi, Huawei und LiAuto zeigen Ambitionen im Automobilbereich.Appell an Politik und Branche"Wir sehen darin nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen - für mehr Wettbewerb, Innovation und kundenorientierte Angebote. Gleichzeitig unterstreicht die aktuelle Situation die Notwendigkeit fairer Handelsbedingungen und gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen. Für eine nachhaltige Zukunft brauchen wir eine ausgewogene Industrie- und Handelspolitik, die Innovation ermöglicht und zugleich heimische Arbeitsplätze und Wertschöpfung schützt", resümiert Philipp Sayler von Amende.Über CarwowCarwow ist die führende Online-Plattform für alles rund ums Auto - vom Neu- und Gebrauchtwagenkauf über Leasing und Finanzierung bis hin zum schnellen und sicheren Autoverkauf. Nutzerinnen und Nutzer können ihr Wunschfahrzeug konfigurieren und erhalten sofort transparente Angebote von geprüften Vertragshändlern. Wer sein Fahrzeug verkaufen möchte, profitiert von einer kostenlosen Bewertung, einem sicheren Auktionsprozess und der direkten Abwicklung über geprüfte Händler. Als erste Anlaufstelle für Autointeressierte bietet Carwow darüber hinaus umfassende Auto-News, unabhängige Tests und Experten-Ratgeber.Die Carwow Ltd. wurde 2013 in Großbritannien gegründet und expandierte 2016 unter der Leitung von Philipp Sayler von Amende nach Deutschland. Heute arbeiten mehr als 600 motivierte Menschen gemeinsam mit Partnern auf Händler- und Herstellerseite daran, den Kauf, Verkauf und die Vermarktung von Fahrzeugen für alle Beteiligten schneller, einfacher und transparenter zu machen. Allein im Jahr 2024 verzeichnete die Carwow-Website international 144,2 Millionen Visits in den drei Märkten Großbritannien, Deutschland und Spanien.Pressekontakt Carwow:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHEva-Maria Gose-FehlischE-Mail: carwow@lhlk.deTelefon: +49 89 720187 - 224carwow GmbHNaomi HowardE-Mail: presse@carwow.deOriginal-Content von: Carwow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177519/6020222