New York (ots/PRNewswire) -Anlässlich seines 50. Firmenjubiläums präsentiert die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI eine exklusive Sonderedition: eine auf 250 Exemplare limitierte Kollektion der ikonischen "19 Degree"-Serie - erstmals in einem auffälligen Goldton."Zum fünfzigjährigen Bestehen wollten wir ein besonderes Statement setzen", erklärt Victor Sanz, Creative Director bei TUMI. "Mit der Jubiläumskollektion ehren wir unsere Designgeschichte, unser Streben nach handwerklicher Exzellenz und die Entwicklung der Marke. Die Kombination aus dem charakteristischen 19-Degree-Design und einem eleganten, goldmetallischen Finish ist eine Hommage an die Innovationskraft, für die TUMI seit fünf Jahrzehnten steht."Die Jubiläumskollektion umfasst vier ausgewählte Modelle aus der bekannten Aluminiumlinie "19 Degree": eine Aktentasche, ein internationales Handgepäckstück, eine Reisetasche für Uhren sowie eine elegante Minaudiére - allesamt in der festlichen Farbvariante Bullion Gold. Gefertigt aus hochwertigem Flugzeugaluminium und versehen mit den charakteristischen Konturen der Serie, tragen die Stücke ein spezielles Jubiläumsemblem mit individueller Editionsnummer. Jedes Modell ist weltweit auf lediglich 250 Exemplare limitiert und richtet sich insbesondere an Sammlerinnen und Sammler sowie langjährige TUMI-Enthusiasten.VerfügbarkeitDie Jubiläumskollektion ist ab dem 25. April 2025, 9 Uhr EST, exklusiv über TUMI.com erhältlich. Die Preise liegen je nach Modell zwischen 650 und 1.995 Euro.Darüber hinaus wird eine streng limitierte Auswahl in ausgewählten TUMI-Filialen in Nordamerika angeboten, darunter: Aventura Mall, Copley Place, Houston Galleria, Lenox Square, North Michigan Avenue, NorthPark Center, Rockefeller Center, Scottsdale Fashion Square, South Coast Plaza, Stanford Shopping Center, Tysons Galleria und Yorkdale Shopping Centre.Ausgewählte Stücke der Kollektion werden zudem in internationalen TUMI-Stores in Asien, Europa und Lateinamerika erhältlich sein. Dazu zählen Standorte in: China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Naher Osten, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Brasilien, Mexiko und Panama.Die Verfügbarkeit kann je nach Standort variieren.Über TUMISeit 1975 stellt TUMI hochwertige Produkte für anspruchsvolle Reisende her. Um alle Aspekte des Reisens zu verbessern und zu vereinfachen, greift die Marke auf insgesamt 50 Jahre Forschung im Bereich Qualität, Innovation, Design, Service und Funktionalität zurück. Mit über 2.000 Verkaufsstellen in über 75 Ländern, ist TUMI weltweit erhältlich.Um mehr über TUMI zu erfahren, besuchen Sie TUMI.com und folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube.Sowohl TUMI als auch das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.TUMI MedienkontaktJerad Hulse - jerad.hulse@tumi.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2660577/TUMI_50th_Anniversary_Gold_Collection_Assortment.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-feiert-50-jahriges-bestehen-mit-limitierter-jubilaumskollektion-in-gold-302434537.htmlOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051153/100930854