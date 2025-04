Nach drei Tagen Erholung am US-Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein verhaltener Start ab. So drehte die am Vormittag noch stabile Taxe des Brokers IG für den Dow Jones Industrial inzwischen ins Minus. Rund 30 Minuten vor dem Handelsstart wird der US-Leitindex 0,4 Prozent tiefer erwartet bei 39.924 Punkten Am Vortag hatte er nach zwar wieder klare Stärke gezeigt, kam allerdings nicht mehr an das Wochenhoch von 40.376 Punkten heran. Die Wochenbilanz ist jedoch eindeutig positiv, wonach es nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...