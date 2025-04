Der chinesische Autobauer Dongfeng hat in Shanghai mit dem Nammi 06 das zweite Modell seiner E-Kleinwagen-Marke Nammi präsentiert. Das von einem 135-kW-Motor angetriebene kompakte E-SUV soll noch in diesem Quartal in China auf den Markt kommen. Anders als der Nammi 01 (in Europa als Nammi Box bezeichnet) ist der neue Nammi 06 kein Elektro-Kleinwagen, sondern ein kleines E-SUV. Mit einer Länge von 4,30 Metern ist er - nach europäischem Verständnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...