Wien (www.fondscheck.de) - Thorsten Fischer beginnt zum 1. Mai 2025 als neuer Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge bei der Vermögensverwaltungstochter der Fondsplattform Moventum auf Carsten Gerlinger, der in Ruhestand gehe. "Mit Thorsten Fischer gewinnen wir einen Asset-Management-Experten mit fundierten Branchenkenntnissen und strategischem Weitblick", sage Louis Wright, CEO von Moventum. "Er ist der Richtige, um auf dem soliden Fundament, das Carsten Gerlinger gelegt hat, aufzubauen und Moventum in die nächste Wachstumsphase zu führen. Unter seiner Führung werden wir weiterhin gute Ergebnisse erzielen und unsere Position am Markt stärken." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...