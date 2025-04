Mainz (ots) -Woche 18/25Mi., 30.4.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Marie Brand und der Tote im Trikot (VPS 20.14/HD/AD/UT)Marie Brand Mariele MillowitschJürgen Simmel Hinnerk SchönemannSebastian Lürs / Stefan Lürs Markus KrojerJoachim Novotny Peter TrabnerRalf Krieger Johannes KienastSybille Reif Anke RetzlaffKonstantin Stark Lenn KudrjawizkiJulia Krieger Bea BrocksDr. Lisa Dreier Isabella BartdorffTharde Rickling Fred CosteaAnja Delling Stella HolzapfelBesitzer Co-Working-Space Konstantin GerlachArne Krieger William Vonnemannund andereSchnitt: Anke BertholdMusik: Sven Rossenbach, Florian Van VolxemKamera: Volker TittelBuch: Timo BerndtRegie: Alexander Costea(Erstsendung 10.11.2021)Deutschland 2021(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen."Terra X - Wettlauf um die Welt" wird am 30.4.2025, um 20.15 Uhr, bei ZDFneo ausgestrahlt. Bitte entsprechende Programmänderung von ZDFneo beachten.)Woche 19/25Mi., 7.5.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Friesland - Feuerteufel (VPS 20.14/HD/AD/UT)(Text und weitere Angaben s. 21.5.2025)(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen."Terra X - Wettlauf um die Welt" wird am 7.5.2025, um 20.15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt. Bitte entsprechende Programmänderung von ZDFneo beachten.)Woche 21/25Mi., 21.5.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Der Kommissar und der See - Narrenfreiheit (VPS 20.14/HD/AD/UT)Robert Anders Walter SittlerAnnika Wagner Nurit HirschfeldHannes Buck Gerhard WittmannRegine Salzmann Nicole MarischkaMartin Keller Dominik MaringerDr. Herbert Hämmerle Murali PerumalKaja Johansen Ilonka PetruschkaRenate Eberle Hedi KriegeskottePaul Eberle Paul HerwigJürgen Becker Robert SchuppTom Schäfer Josef HeynertAnna Schäfer Katharina FriedlLinn Johansen Lise Risom OlsenSteffen Bär Christoph JödeArmin Müller Adrian DittusTobias Schäfer Kalle Diedrichund andereSchnitt: Jörg KroschelMusik: Mario GrigorovKamera: Wolfgang AichholzerBuch: Myriam Utz, Andreas KarlströmRegie: Felix Karolus(Erstsendung 3.10.2023)Deutschland 2023(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. Friesland - Feuerteufel wird aufMi., 7.5.2025, 20.15 Uhr vorgezogen.)Woche 22/25Do., 29.5.Bitte Programmergänzung beachten:19.00 heute19.14 Wetter (HD/UT)(Weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6020286