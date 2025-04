Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS62955X2018 NaaS Technology Inc. 25.04.2025 US62955X3008 NaaS Technology Inc. 28.04.2025 Tausch 4:1US98420X1037 X4 Pharmaceuticals Inc. 25.04.2025 US98420X2027 X4 Pharmaceuticals Inc. 28.04.2025 Tausch 30:1US27616P1030 Easterly Government Properties Inc. 25.04.2025 US27616P3010 Easterly Government Properties Inc. 28.04.2025 Tausch 2,5:1