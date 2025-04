Werbung







Wie geht es weiter beim DAX?

Seit seinem Amtsantritt beherrscht Donald Trump das Geschehen an den Märkten. Seine Aktionen führen seitdem zu heftigen Schwankungen, was unter den Anlegern zu großer Verunsicherung führt. Damit stellt sich die Frage: "buy the dip" oder doch lieber die technische Gegenreaktion nach oben zum Ausstieg nehmen? Im Webinar am kommenden Montag gehen die Profis der TradingGruppe 2.0 näher auf die künftige Entwicklung des DAX ein. Daneben bleiben auch Rohstoffe ein interessantes Thema. Last but not least stellen die Experten aktuell besonders interessante Einzelwerte vor und gehen detailliert auf die Fragen der Zuschauer ein.

NEU: Jetzt auch im Live-Stream ohne Anmeldung (ohne Chat) ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Untertitel: DAX (Tageschart in Punkten) (Quelle: TradingView)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten