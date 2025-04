Obwohl der von US-Präsident Trump losgetretene Zoll-Konflikt noch nicht gelöst ist und dieser die Märkte weiterhin in Atem hält, werden die US-Indizes die Handelswoche höchstwahrscheinlich positiv abschließen. Am Freitag wurde zudem sogar ein sehr bullishes Chartsignal ausgelöst, das in der Vergangenheit nahezu eine Gewinn-Garantie war.

