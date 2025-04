Erfolgreiches Trading lebt von Schnelligkeit, Flexibilität und klarem Fokus. Genau darauf setzt Christian Scheid mit seinem neuen Dienst Zertifikate Journal Premium: News-Trading in Reinform - direkt, dynamisch und konsequent umgesetzt in einem neuen Echtgeld-Depot über 10.000 Euro. Zum Startschuss des Depots steht der erste Trade bereits in den Startlöchern.Gehandelt wird, was den Markt aktuell bewegt: Aktien, Zertifikate, Optionsscheine - bei Bedarf auch Produkte auf Rohstoffe oder Kryptowährungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...