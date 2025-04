In den vergangenen vier Wochen haben Anleger verzweifelt nach Anlagen gesucht, die ihr Vermögen bewahren. Ein weltweiter ETF war hier besonders erfolgreich. Anleger hatten geahnt, dass Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit wieder erratisch agieren würde. Aber kaum jemand hatte damit gerechnet, dass er die Börsen zum Absturz bringen würde. Seine Zolltiraden verschreckten Anleger jedoch so sehr, dass die ihre Aktien vielfach abgestoßen haben. Nerven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...