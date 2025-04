Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Calibre-Aktien Sie halten.

Vancouver, 25. April 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass sowohl Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") als auch Glass Lewis & Co. ("Glass Lewis"), zwei führende unabhängige Beratungsfirmen für Stimmrechtsvertreter, den Wertpapierinhabern von Calibre ("Wertpapierinhaber") empfohlen haben, FÜR den Beschluss zur Genehmigung des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses zwischen Calibre und Equinox Gold Corp. ("Equinox") auf der bevorstehenden Sonderversammlung der Wertpapierinhaber (die "Versammlung") am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, zu stimmen.

Das Board of Directors von Calibre empfiehlt den Wertpapierinhabern einstimmig, FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen.

Empfehlungen unabhängiger Beratungsfirmen für Stimmrechtsvertreter

Nach der Bekanntgabe der geänderten Bedingungen für die geplante Fusion zwischen Calibre und Equinox (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2025) hat Glass Lewis seine Empfehlung aktualisiert. Glass Lewis empfiehlt den Inhabern von Calibre-Wertpapieren jetzt, FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen, da das verbesserte Umtauschverhältnis den allgemeinen Markterwartungen entspricht und einen besseren Schutz vor Kursverlusten bietet, während das langfristige Aufwärtspotenzial des fusionierten Unternehmens erhalten bleibt.

Die Frist für die Stimmabgabe per Stimmrechtsvollmacht endet am Dienstag, 29. April 2025, um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver).

Details zur Versammlung

Die Versammlung findet am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) in den Büros von Cassels Brock & Blackwell LLP, Suite 2200, RBC Place, 885 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, statt. Ausführliche Informationen und Zugang zu allen relevanten Dokumenten im Zusammenhang mit der Versammlung finden Sie auf der Website von Calibre Mining hier.

Fragen von Wertpapierinhabern und Hilfe bei der Stimmabgabe

Wertpapierinhaber, die zuvor GEGEN den Arrangement-Beschluss gestimmt haben und ihre Stimme ändern möchten, können einfach erneut dafür stimmen. Für weitere Unterstützung können sich Wertpapierinhaber an den Proxy-Solicitation-Agent des Unternehmens wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Wertpapierinhaber in Nordamerika)

International: +1 416-304-0211 (für Wertpapierinhaber außerhalb Kanadas und der USA)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com

Über Calibre

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord-, Mittel- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Darren Hall"

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Corporate Development & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Wörter wie "erwarten", "planen", "voraussehen", "prognostizieren", "Ziel", "potenziell", "Zeitplan", "Prognose", "Budget", "Schätzung", "Annahme", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen verwendet werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Dazu gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Genehmigung der Vereinbarung durch die Calibre-Aktionäre; die Beantragung einer endgültigen gerichtlichen Genehmigung der Vereinbarung und deren Erteilung durch das Gericht; den Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung; die Pläne und Erwartungen von Calibre und dem fusionierten Unternehmen in Bezug auf die vorgeschlagene Vereinbarung, die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials und der Produktionskapazitäten des fusionierten Unternehmens; die potenzielle Bewertung des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung; die Richtigkeit der pro forma Finanzlage und des Ausblicks des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung; die erwarteten Vorteile des neuen Board of Directors und Managementteams des fusionierten Unternehmens; und die erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Vereinbarung auf die Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Wachstumschancen und die Wettbewerbsposition des fusionierten Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Möglichkeit, dass die Calibre-Wertpapierinhaber die Vereinbarung nicht genehmigen oder die Equinox-Wertpapierinhaber die Aktienausgabe nicht genehmigen; das Risiko, dass andere Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung nicht erfüllt werden; das Risiko, dass sich der Abschluss der Vereinbarung verzögert oder gar nicht zustande kommt; das Risiko, dass entweder Calibre oder Equinox die Arrangement-Vereinbarung kündigen und entweder Calibre oder Equinox verpflichtet ist, der anderen Partei eine Kündigungsgebühr zu zahlen; mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in den Geschäftsbeziehungen oder den Beziehungen zu den Mitarbeitern von Calibre oder Equinox, einschließlich solcher, die sich aus der Bekanntgabe oder dem Abschluss der Vereinbarung ergeben; die Ablenkung der Geschäftsleitung durch transaktionsbezogene Angelegenheiten; der endgültige Zeitpunkt, der Ausgang und die Ergebnisse der Integration der Geschäftstätigkeiten von Calibre und Equinox; die Auswirkungen des Unternehmenszusammenschlusses von Calibre und Equinox, einschließlich der zukünftigen Finanzlage, der Betriebsergebnisse, der Strategie und der Pläne des zusammengeschlossenen Unternehmens; die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, die erwarteten Synergien innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu realisieren; Veränderungen auf den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, den Betrieb in der erwarteten Weise zu finanzieren; das Risiko, dass Calibre oder Equinox die erforderlichen gerichtlichen, Börsen- und behördlichen Genehmigungen für die Durchführung der Vereinbarung nicht erhalten; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Vereinbarung; das Risiko von Änderungen von Gesetzen, behördlichen Vorschriften oder Durchsetzungspraktiken; die Auswirkungen von Rohstoffpreisen, Schätzungen der Lebensdauer der Minen; der Zeitpunkt und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; die Risiken von Bergbauaktivitäten; die Tatsache, dass die Betriebskosten und Geschäftsunterbrechungen nach der öffentlichen Bekanntgabe oder dem Vollzug der Vereinbarung höher ausfallen können als erwartet; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in Calibres Jahresinformationsformular für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im Lagebericht für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind, dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79370Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79370&tr=1



Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13000C2058Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.