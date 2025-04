© Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-Bildfunk

Falke Robert Holzmann hält die nächsten Zinssenkungen für ungewiss. Aber hat die EZB die Lage überhaupt noch im Griff oder bewegt sie sich nicht schon längst auf neutralem Gebiet?Mitglied des EZB-Direktoriums, Robert Holzmann, sagte laut Bloomberg am Freitag, dass die Auswirkungen der US-Zollankündigungen voraussichtlich eher auf die Verbraucherpreise in der Eurozone drücken werden, als eine neue Inflationswelle auszulösen. Der österreichische Wirtschaftspolitiker, der als Falke gilt, erklärte auch, dass damit die nächsten Zinssatzentscheidungen der EZB "völlig offen" seien. "Wir wissen nicht, wo wir landen werden", sagte Holzmann in einem Interview gegenüber dem Nachrichtensender. "Aber …