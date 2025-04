Der Ladelösungsanbieter XCharge wird auf der Power2Drive in München Anfang Mai seine neue Generation der Net Zero Series (NZS GEN2) vorstellen. Sie vereint Batteriespeicher, Photovoltaik-Integration und Schnellladung in einem einzigen System. Nach Angaben von XCharge wurde das System bereits an verschiedenen Standorten eingesetzt. Es verfügt über ein Ladegerät, das bis zu 194 kW liefern kann und mit einer Batterie mit einem Energieinhalt von 233 ...

