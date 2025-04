Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 23. April machte SERES auf der Auto Shanghai mit der Vorstellung des Intelligent Safety Ecosystems eine wichtige Ankündigung. Als Pionier eines neuen Ansatzes, bei dem die Sicherheit durch reale Szenarien definiert wird, setzt SERES einen neuen Maßstab für intelligente Sicherheit in der Automobilindustrie.Wegweisende szenariobasierte Sicherheit mit branchenführender Abdeckung in vier KernbereichenMit den Fortschritten der Automobilindustrie durch intelligente Vernetzung, Elektrifizierung und geteilte Mobilität vollzieht sich bei der Fahrzeugsicherheit ein Paradigmenwechsel - von passiver Sicherheit zu "passiver + aktiver Sicherheit" und nun zu allumfassendem Schutz. Als Vorreiter der branchenweit ersten szenariodefinierten Sicherheitsphilosophie hat SERES ein intelligentes Sicherheits-Ökosystem entwickelt, das vier Kernsäulen umfasst: Schutz des Lebens, Schutz der Karosserie, Gesundheitsfürsorge und Schutz der Privatsphäre.Schutz des Lebens: SERES entwickelte die branchenweit erste 720°-Schutzarchitektur und führte das in Serie gefertigte und weltweit größte integrierte Heckgehäuse aus einer Aluminiumlegierung ein, das nun im AITO M9 zu finden ist. Darüber hinaus ist SERES das erste Unternehmen, das eine Version aus einer Magnesiumlegierung für den Serieneinsatz entwickelt hat. In Zukunft werden alle AITO-Modelle diese integrierte Gusstechnologie verwenden. SERES ist außerdem führend mit einem Batterieschutzsystem und einer cloudbasierten 24/7-Batteriesicherheitsüberwachung, die für umfassende persönliche Sicherheit sorgen.Schutz der Fahrzeugkarosserie: SERES verbessert die Leistung der aktiven Sicherheit durch kontinuierliches Training des Wahrnehmungssystems. Der umfassende Aufprallschutz - einschließlich Frontal-, Seiten- und Heckaufprallschutz - wurde in allen Dimensionen deutlich verbessert.Health Care: SERES nutzt Technologien für gesunde Materialien, um eine Wellness-Kabine mit fünf Sinnen zu schaffen, die frische Luft, babysichere Oberflächen, Augenkomfort, harmonische Ruhe und geringe elektromagnetische Interferenzen bietet - und damit eine gesunde Umgebung für alle Fahrgäste gewährleistet.Schutz der Privatsphäre: Mit der fortschreitenden Intelligenz von Fahrzeugen werden die Sicherheit von Daten und Netzen sowie der Schutz der Privatsphäre immer wichtiger. SERES hat eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur aufgebaut, die die Cloud, die Übertragung, das Fahrzeug und den Chip umfasst und den Nutzern und ihren Fahrzeugen einen umfassenden Datenschutz über den gesamten Lebenszyklus bietet.Aufbau eines Rahmens für die Gewährleistung der Sicherheit, Mitgestaltung eines SicherheitsökosystemsSERES hat einen ganzheitlichen Rahmen für die Gewährleistung der Sicherheit entwickelt, der u. a. Forschung und Entwicklung, Prüfung, intelligente Fertigung, Qualitätskontrolle und Lieferkette umfasst. So wird systematisch ein Rundumschutz für Passagiere, Fahrzeuge und persönliche Gegenstände gewährleistet. Im Bereich Forschung und Entwicklung hat SERES über 11 Millionen Testkilometer in mehr als 1.300 Szenarien absolviert, wodurch die Entwicklungszyklen erheblich verkürzt und die Produktqualität verbessert werden konnten.In der Fertigung arbeitet SERES mit einem 10.000-Tonnen-Druckgussverfahren und erreicht eine 100 %ige Automatisierung der Schweißarbeiten und der Montage der Chassisschrauben. Unterstützt durch ein branchenführendes intelligentes Test- und Qualitätssicherungssystem nutzt das Unternehmen Automatisierung, Big Data und die Validierung sämtlicher Szenarien, um die Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten.Weltweit anerkannte Spitzenleistungen und wachsende internationale PartnerschaftenSeit Anfang dieses Jahres haben der AITO 9 und der AITO 5 ein Upgrade erfahren, während der AITO 7 eine neue Farboption erhalten hat. Mit der jüngsten Ergänzung des AITO 8 hat AITO nun vier Modelle im Programm, die den unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen der Nutzer gerecht werden. Bis zum 20. April haben die AITO-Nutzer gemeinsam mehr als 12,4 Milliarden Kilometer in intelligenten Elektrofahrzeugen mit verlängerter Reichweite zurückgelegt.Seit seinem Debüt auf dem Paris Motor Show 2024 hat die Innovation von AITO weltweit Aufmerksamkeit erregt. Auf der diesjährigen Auto Shanghai besuchten internationale Delegationen den Stand des AITO, um die Einführung des Intelligent Safety Ecosystems zu erleben und die Zukunft der intelligenten Mobilität zu erfahren. Vertriebspartner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Aserbaidschan, Armenien und der Mongolei unterzeichneten Partnerschaften mit SERES und schlossen sich der AITO-Familie an. In Zukunft wird AITO mit weiteren globalen Partnern zusammenarbeiten, um Luxus neu zu definieren.Nach dem Motto "Sicherheit ist der größte Luxus" definiert SERES die Standards der Luxusmobilität im neuen Zeitalter neu und bietet ein intelligentes, sicheres Reiseerlebnis, das die Erwartungen der Nutzer übertrifft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2673388/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2673389/image_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seres-stellt-auf-der-auto-shanghai-2025-erstmals-intelligente-sicherheit-vor-und-setzt-damit-einen-industriestandard-der-weltweit-aufmerksamkeit-erregt-302438559.htmlPressekontakt:Ksenia Chen,+86-186-1051-6751,kexin.chen570264@seres.cnOriginal-Content von: AITO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179427/6020324