EHang meldet Umsatzplus von 190% und steigert Auslieferungen deutlich. Deutsche Bank sieht Potenzial im wachsenden Markt für Lufttaxis.

Explosives Wachstum im vierten Quartal

EHang Holdings überraschte mit einem Umsatzsprung von 190% im Jahresvergleich auf 164,3 Millionen RMB im vierten Quartal 2024. Der EPS-Wert übertraf die Erwartungen deutlich. Besonders beeindruckend: Die Auslieferungen des Modells EH216S stiegen um 239% auf 78 Einheiten.

Deutsche Bank setzt auf Aufwärtstrend

Die Analysten der Deutschen Bank korrigierten ihre Einschätzung nach oben. Hintergrund sind die vielversprechenden Perspektiven im eVTOL-Markt und Chinas Vorreiterrolle bei elektrischen Senkrechtstartern. Das Unternehmen peilt für 2025 einen Umsatz von 900 Millionen RMB an und strebt die Gewinnschwelle noch in der zweiten Jahreshälfte an. Bis 2026 soll dann die komplette Profitabilität erreicht werden.

Über 1.000 Bestellungen im Inland

Die starke Nachfrage kommt aktuell vor allem aus dem Tourismus- und Niedrigflugsegment. Mit einem Put/Call-Ratio von 0,84 zeigt sich der Optionsmarkt leicht optimistisch. Ob die positive Stimmung anhält? Entscheidend werden die Umsetzung der ehrgeizigen Ziele und die Entwicklung hin zum kommerziellen Lufttaxi-Betrieb sein.

