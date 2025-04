© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Laut Wolfe Research könnte der S&P 500 selbst bei einer milden Rezession auf bis zu 3.700 Punkte fallen.Steht der Markt am Abgrund? Der S&P 500 ist geradeso dem Bärenmarkt entkommen. Kleinste Hoffnunsschimmer, etwa wie die Aussicht auf eine Beilegung der Handelskonflikte mit China, werden übermäßig honoriert. Bis wieder Ernüchterung eintritt und die Bären die Oberhand gewinnen. So weit kann der S&P 500 fallen Chris Senyek, Chef-Anlagestratege der Firma, erklärte, dass der S&P 500 im Falle einer wirtschaftlichen Abschwächung in eine Spanne zwischen 3.700 und 4.100 Punkten zurückfallen könnte. Dies würde einem Rückgang von 37 Prozent beziehungsweise 30 Prozent gegenüber dem Stand zu …