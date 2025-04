Bitcoin kurz vor 100.000 USD: BTC-basierter Coin bietet Meilenstein-Farming

Am heutigen Tage konnte Bitcoin die Marke von 95.000 USD durchbrechen und steht somit unmittelbar unter den wichtigen 100.000 USD. Diese könnten schnell wieder erreicht werden, nachdem sich die Rally über die vergangenen vier Monate abgekühlt hatte. Mittlerweile scheinen die Anleger jedoch wieder optimistischer gestimmt zu sein.

Ebenso können sich die Inhaber des $BTCBULL-Coins von BTC Bull Token freuen. Denn somit rückt auch der erste Meilenstein näher, welcher das sogenannte Meilenstein-Farming auslöst. Dabei erhalten dessen Inhaber bei jedem neuen Bitcoin-Meilenstein einen echten $BTC-AirDrop in ihre Wallet, wobei die Höhe von der Anzahl gehaltener $BTCBULL abhängt.

Mittlerweile hat der Vorverkauf von BTC Bull Token über 5 Mio. USD eingeworben, sodass das Angebot zunehmend schwindet. Zum aktuellen Zeitpunkt werden die Coins für 0,00248 USD angeboten, was jedoch nur noch für weniger als einen Tag und 19 Stunden so sein wird. Zudem dürfte schon bald die erste Listung erfolgen.

Lage verbessert sich für Bitcoin

Seit seinem Tief Anfang April von 74.000 USD konnte sich Bitcoin mit einem Preis von mehr als 95.100 USD wieder stark in Richtung Allzeithoch bewegen. Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung ist die 90-tägige Zollpause, welche von US-Präsident Donald Trump eingeführt wurde. Somit kam es wieder zu einer größeren Risikoaffinität.

Dabei erhielt die führende Kryptowährungen Unterstützung von der Blockchain und von außerhalb. So wurden bei den Bitcoin-ETFs an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Nettozuflüsse von mehr als 900 Mio. USD verzeichnet.

https://coinmarketcap.com/etf/bitcoin/

Ebenso verkaufen die kurzfristig orientierten Anleger nun nach den Anstiegen. Allerdings gibt es dennoch gerade ein klassisches Anzeichen für eine weitere Akkumulation, welche einem Anstieg vorausgeht. Denn währenddessen vergrößern langfristig orientierte Anleger ihren Bestand.

Dabei wurden für jeden Bitcoin, welcher von kurzfristigen Investoren (STHs) verkauft wurde, von langfristigen Anlegern (LTHs) 1,38 BTC gekauft. In diesem Zusammenhang haben die LTHs ihren Bitcoin-Bestand um 635.340 BTC vergrößert, womit sie auf 13,7 Mio. BTC kommen. Bei ihnen handelt es sich zudem um Diamantenhände, welche ihre Assets seit mehr als 155 Tagen halten. Tendenziell kaufen sie die Tiefststände und verkaufen bei den Höchstständen.

https://studio.glassnode.com/charts/btc-lthsth-threshold?a=BTC

Auf dem Derivatemarkt haben sich die Anleger zunehmend von ihren Puts getrennt, was ebenfalls auf die neue Hoffnung zurückzuführen ist, dass sich Bitcoin wieder besser entwickeln wird. Zudem kann er indessen besonders günstig ins Portfolio aufgenommen werden.

Außerdem verdeutlicht der Anstieg des Open Interest der Bitcoin-Call-Optionen mit Ziel von 100.000 USD bis Monatsende den Optimismus. All dies zeigt die Verbesserung des Sentiments, was sich auch an dem impulsiv steigendem Crypto Fear & Greed Index erkennen lässt.

Jetzt bleibt die Frage, wann Bitcoin die Marke von 100.000 USD überschreiten und welchen Preis er erreichen wird.

Nächste Welle von Investoren setzt auf Bitcoin-Preis von 100.000 USD

Viele Investoren setzen nun auf Bitcoins Überschreitung der Marke von 100.000 USD, wie Michael Saylor und andere Bitcoin-Maximalisten. Seit dem Start von BTC Bull Token hoffen jedoch auch immer mehr seiner Anleger auf den nächsten Ausbruch von Bitcoin.

Denn ab einem Preis von 150.000 USD wird das Meilenstein-Farming aktiviert, bei dem jeder Preismeilenstein einen neuen AirDrop freischaltet. Diese Belohnungen werden alle 50.000 USD wiederholt, was daher Preisen wie 200.000, 250.000 und irgendwann 1 Mio. USD entspricht.

Zuvor, bei 125.000 USD kommt ein weiterer Mechanismus hinzu, der für eine Reduzierung des Angebots sorgt. Auf diese Weise wird eine bestimmte Anzahl von Coins entfernt, sodass es eine Art Halving-Mechanismus wie von Bitcoin gibt, welcher diesen zu einem der wertvollsten Vermögenswerte gemacht hat.

Im Unterschied zum Halving findet hingegen eine Angebotsreduktion bei Meilensteinen in Abständen von 50.000 USD statt. Damit werden diese Ereignisse bei 175.000, 225.000 USD und so weiter wiederholt.

Angesichts Bitcoins schnellen Aufstieg bis 100.000 USD und der zunehmenden Dynamik, sind die Inhaber des BTC Bull Token in jeder Phase auf einen echten Aufschwung vorbereitet.

Kann Bitcoin wirklich 150.000 USD erreichen?

Betrachtet man die unterschiedlichen Meinungen der Krypto-Analysten, so wird klar, dass viele von einem Bitcoin Preis von mehr als 150.000 USD ausgehen. Zudem erwarten sie dies nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon in diesem Jahr. Dies sind etwa Standard Chartered, Bitwise Asset Management, VanEck, Arthur Hayes, Tom Lee und weitere.

Außerdem preisen die Optionshändler derzeit einen Bitcoin-Kurs von 100.000 USD ein. Laut den Daten von Deribit gibt es zudem einige Calls bei 110.000, 140.000 und sogar 150.000 USD. Der Optionshändler Jack O. von Wintermute schätzt den Juni als wichtig für Bitcoin ein, um einen Preis von 110.000 USD zu erreichen, wobei er auf die große Position auf diesem Niveau verwies.

Ähnlich sieht es der Analyst Ted Pillows, laut dem Bitcoin im Juni einen Preis von 106.000 USD erklimmen kann. Im dritten Quartal erwartet er hingegen eine Abkühlung und im vierten Quartal einen Anstieg über 120.000 USD.

$BTC inverse head and shoulder pattern.



I think here's how it can play out



Pump towards $102K-$106K by June



Correction to $94K-$96K in Q3



Reversal and breakout leading into Q4 which will also be most likely the blow-off top. pic.twitter.com/dEtvojITdF - Ted (@TedPillows) April 24, 2025

Die Bitcoin-Meilensteine sind nicht nur möglich, sondern werden von vielen sogar erwartet. Auch damals haben einige bezweifelt, ob Bitcoin überhaupt einen Preis von 1 USD oder 100 USD erreichen kann.

Frühen Bitcoin-Kauf verpasst? BTC Bull Token fängt jetzt erst an

Der Kauf eines Bitcoins stellt sich mittlerweile als eine teure Angelegenheit dar. Im Gegensatz dazu wird der BTC Bull Token derzeit für einen Preis von 0,00248 USD angeboten. Aufgrund der Koppelung des Tokendesigns an den Bitcoin-Preis könnte dieser allerdings schon schnell in die Höhe schießen, sobald er an den Kryptobörsen einem größeren Publikum bereitgestellt wird.

Dabei bietet der BTC Bull Token eine Möglichkeit, um in gewisser Weise in den Bitcoin-Narrativ zu investieren, während dieser noch ganz am Anfang ist. Damals hat ein Investor sogar für 10.000 BTC gerade einmal nur zwei Pizzen erhalten.

Um sich dem BTC Bull Token anzuschließen, öffnen Sie einfach die Website des Projektes und synchronisieren anschließend eine digitale Geldbörse mit dieser. Als Zahlungsmittel werden ETH, USDT und mit Bankkarte Fiatwährungen akzeptiert.

Idealerweise nehmen Sie an dem Vorverkauf von BTC Bull Token über den Partner Best Wallet teil, weil Sie die Bitcoin-AirDrops somit direkt an ihre BTC-Adresse gesendet bekommen. Diese können Sie über Google Play und Apple App Store herunterladen.

Neueste Ankündigungen und Events von BTC Bull Token finden Sie besonders schnell auf X und Telegram.

