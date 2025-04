DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB kann ihre Reaktionsfunktion erklären

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde angesichts des sehr unsicheren Umfelds keine Aussagen zum künftigen geldpolitischen Kurs mehr machen. In ihrem Statement bei der Sitzung des Lenkungsausschusses des Internationalen Währungsfonds (IWF) sagte Lagarde laut veröffentlichtem Text, dass die Zentralbank stattdessen ihre Reaktionsfunktion erklären könne.

Stimmung der US-Verbraucher im April eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 52,2 von 57,0 Ende März. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,8 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er ebenfalls bei 50,8.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Feb Einzelhandelsumsatz -0,4% gg Jan

Kanada Feb Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,5% gg Jan

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.