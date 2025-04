XRP-Marktanalyse: Warum Experten jetzt vom Verkauf abraten

Nach einer schwierigen Phase könnte sich bei XRP gerade eine spannende Wende andeuten. Der bekannte Krypto-Analyst Edoardo Farina warnt auf X deutlich davor, jetzt die Nerven zu verlieren und XRP zu verkaufen. Anleger, die aktuell ihre Positionen aufgeben, könnten das schon bald bereuen - und Farina geht sogar so weit zu behaupten: "History will remember selling $XRP as the greatest financial mistake investors ever made."

Comeback nach starken Kursschwankungen

Noch im Januar erreichte XRP mit 3,39 US-Dollar ein starkes Jahreshoch, doch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Turbulenzen drückten den Kurs im Februar bis auf 1,65 US-Dollar. Der Markt wirkte angeschlagen - aber nicht geschlagen. Inzwischen sieht es wieder besser aus: Der Kurs hat sich auf rund 2,21 US-Dollar erholt und laut Farina könnte das Schlimmste überstanden sein.

Er verweist auf abnehmende externe Belastungsfaktoren wie die amerikanischen Handelszölle oder die geopolitischen Spannungen, die zuletzt für Verunsicherung gesorgt hatten. Seiner Meinung nach beginnen die Charts bereits, ein neues Bild zu zeichnen - eines, das Hoffnung macht. Die technischen Indikatoren deuten auf eine mögliche Trendwende hin.

Makrodaten und ETF-Gerüchte als Kurstreiber

Ein wichtiger Aspekt, der Farinas Zuversicht stützt, sind die jüngsten Entscheidungen großer Zentralbanken. Die Fed und die chinesische Zentralbank fluten die Märkte erneut mit Liquidität, was auch spekulativen Anlagen wie XRP Auftrieb verleihen kann. In einem Umfeld, in dem der US-Dollar schwächelt, könnten genau solche Assets profitieren.

Dazu kommt die wachsende Hoffnung auf einen XRP Spot ETF in den USA. Der wäre ein Meilenstein - und laut hartnäckigen Gerüchten könnte es schon nächsten Monat so weit sein. XRP würde damit in die gleiche Liga wie Bitcoin und Ethereum aufsteigen. Die ETF-Fantasie alleine reicht oft schon aus, um die Nachfrage anzutreiben, insbesondere bei institutionellen Anlegern, die bisher noch zurückhaltend waren.

Solaxy: Vielversprechende Alternative im Presale

Während XRP möglicherweise kurz vor einem neuen Zyklus steht, zeigen sich auch auf der Solana-Seite spannende Entwicklungen. Mit Solaxy kommt nun erstmals eine Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem - ein Novum, das bereits über 31,5 Millionen US-Dollar an Vorverkaufsvolumen einsammeln konnte.

Solana gilt zwar als schnelle und günstige Blockchain, doch bei hoher Netzwerkauslastung gibt es regelmäßig Probleme mit Ausfällen. Genau hier setzt Solaxy an. Der modulare Layer-2-Ansatz basiert auf einer Rollup-Architektur, die für Entlastung des Mainnets und mehr Stabilität bei gleichzeitiger Kostenreduktion sorgen soll. Der hauseigene $SOLX Token kann aktuell noch im Presale erworben werden, und Analysten vergleichen Solaxy bereits mit Arbitrum, das inzwischen Milliardenbewertungen erreicht hat.

