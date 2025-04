Krypto-Marktanalyse: Bitcoin an entscheidender Marke - Was kommt als nächstes?

Bitcoin kämpft aktuell mit dem oberen Rand eines absteigenden Kanals und testet wichtige technische Widerstände. Der Kursverlauf der letzten 48 Stunden zeigt, wie präzise diese technischen Marken derzeit respektiert werden. Nach einem kurzen Unterschreiten lokaler Tiefs - vermutlich zur Liquiditätsjagd - setzte ein präziser Bounce ein, ausgelöst durch den Stunden-EMA50 und einen Anchored VWAP, der vom vorherigen Tief berechnet wurde. Das Ergebnis war ein Anstieg um etwa 3 Prozent.

Bitcoin vor entscheidender Hürde bei 94.000 US-Dollar

Der Bereich um 94.000 US-Dollar gilt als letzte große Hürde, wenn man das Volumenprofil der aktuellen Abwärtsbewegung betrachtet. Ein echter Ausbruch mit anschließender Bestätigung über diesem Level wäre ein deutlich bullisches Signal. Sollte dies nicht gelingen, droht ein Fehlausbruch mit Rücksetzer auf rund 91.000 US-Dollar, wo erneut ein VWAP sowie die untere Kanalbegrenzung warten.

Nicht nur technische Widerstände, sondern auch Liquiditätszonen spielen jetzt eine entscheidende Rolle. Viele Short-Positionen dürften knapp über dem Bereich um 94.900 US-Dollar liegen - ein typischer Ort für eine kurzfristige Squeeze-Bewegung. Das bullische Szenario sieht einen Anstieg bis zum Golden Pocket zwischen 95.000 und 96.000 US-Dollar vor, ehe ein Rücksetzer einsetzt. Im bärischen Szenario wäre sogar ein Absturz auf 65.800 US-Dollar denkbar.

Altcoins zeigen unterschiedliche Signale

Ethereum hinkt dem Bitcoin-Kurs aktuell etwas hinterher, hat aber noch Luft nach oben. Auf dem Tages-Chart zeigt sich, dass der nächste größere Widerstand noch aussteht. Sobald der Kurs den abfallenden Trend trifft, der mit einem Monatswiderstand zusammenfällt, dürfte es jedoch schwer werden, weiter zu steigen. Viele Trader sehen diese Zone als Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen.

Bei XRP steht ebenfalls ein entscheidender Moment bevor. Der Kurs befindet sich genau an einer langfristigen Abwärtstrendlinie, die auf dem logarithmischen Tageschart gut sichtbar ist. Gelingt ein Ausbruch, könnten schnelle Bewegungen bis in den Bereich von 2,43 US-Dollar folgen. Dieser Bereich ist besonders wichtig, da dort mehrere starke Widerstände zusammentreffen: der Anchored VWAP vom Allzeithoch, das Golden Pocket der gesamten Korrekturbewegung sowie der volumenstärkste Bereich der oberen Preiszone.

SUBBD: Vielversprechender Presale für Content-Creator-Plattform

Wer neben den großen Coins nach möglicherweise exponentiellen Möglichkeiten sucht, findet sie aktuell bei SUBBD. Die Plattform für Content Creators bietet eine Alternative zu klassischen Abo-Modellen, mit denen viele Creators zunehmend unzufrieden sind. Hohe Gebühren, wenig Kontrolle und ständiger Admin-Stress sind Probleme, die SUBBD durch KI-Automatisierung und ein Token-basiertes System lösen will.

Der $SUBBD-Token liegt aktuell bei 0,05525 US-Dollar, und die nächste Preissteigerung kommt in gut 48 Stunden. Die Community wächst stetig, die Tools sind bald live, und das Timing passt perfekt in eine Phase, in der auch am Kryptomarkt neue Impulse dringend gesucht werden. Stars wie Iggy Azalea zeigen bereits, dass Creator den Wunsch nach direkter Verbindung zu ihrer Community über alles stellen - genau das ermöglicht SUBBD ohne Managerkosten und mit voller Kontrolle über Pricing und Inhalte.

