NEW YORK (dpa-AFX) - Mahnende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Zollstreit haben die Anleger am Freitag nicht länger beunruhigt. Nach einem vorübergehenden Kursdämpfer berappelten sich die wichtigsten Indizes rasch wieder und schlossen im Plus nahe ihrer Tageshochs.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Trump, die Zölle gegenüber China würden nicht zurückgenommen, solange das Land den USA nichts biete. Eine weitere Zollpause bezeichnete Trump zudem als unwahrscheinlich.

Der Technologie-Index Nasdaq 100 gewann am Ende des Tages 1,14 Prozent auf 19.432,56 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit plus 0,05 Prozent auf 40.113,50 Zähler ins Ziel. Beim marktbreiten S&P 500 stand ein Aufschlag von 0,74 Prozent auf 5.525,21 Punkte zu Buche.

Auf Wochensicht verbuchten alle drei Indizes klare Gewinne, die beim Nasdaq 100 mit 6,4 Prozent besonders deutlich ausfielen. Der Dow kommt auf ein Wochenplus von 2,5 Prozent, der S&P 500 auf 4,6 Prozent. Die Verluste seit dem Zoll-Schock von Anfang April haben der Nasdaq 100 und der S&P 500 nun weitgehend aufgeholt./ajx/he

