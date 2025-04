Krypto News: Jetzt auch noch NEAR Protocol - Bitwise reicht ETF Spot Antrag ein

Zu den möglichen zahlreichen Krypto Spot ETF gesellte sich jetzt ein weiterer. Der Vermögensverwalter Bitwise hat im US-Bundesstaat Delaware einen Near Protocol ETF registriert. Damit wurde der Grundstein für den börsengehandelten Fonds gelegt. Als Nächstes folgen dann die S-1 und 19b-4 Formulare, die bei der SEC eingereicht werden. Die Behörde prüft diese Anträge und genehmigt dann den ETF - oder auch nicht. Im Vorfeld hatte der Vermögensverwalter bereits Anträge auf einen Solana, XRP, Dogecoin und Aptos ETF eingereicht.

Was ist NEAR Protocol?

NEAR Protocol ist eine Blockchain-Plattform, die entwickelt wurde, um dezentrale Anwendungen (dApps) schneller, günstiger und benutzerfreundlicher zu machen. Im Gegensatz zu vielen älteren Netzwerken setzt NEAR auf sogenannte Sharding-Technologie, die es ermöglicht, Transaktionen parallel zu verarbeiten - das sorgt für hohe Skalierbarkeit und geringe Gebühren. Um es Anfängern einfacher zu machen, haben Nutzer die Möglichkeit, lesbare Accountnamen wie "max.near" statt kryptischer Adressen zu verwenden. Über die Aurora-Plattform lassen sich sogar Ethereum-Smart-Contracts direkt auf NEAR ausführen - ideal für Entwickler, die auf bekannte Tools setzen, aber von besserer Performance profitieren wollen. Im Kryptoranking steht NEAR Protocol auf Platz 32. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,1 Milliarden US-Dollar. Auf Wochensicht stieg NEAR um knapp 26 Prozent und notiert derzeit bei 2,60 US-Dollar.

70 ETF Spot Anträge warten bei der SEC auf Genehmigung

Mit dem Regierungswechsel in den USA wechselte auch die Führung der SEC. Auf Gary Gensler folgte nun Paul Atkins, der als kryptofreundlich gilt und eine klare Regulierung anstrebt. Dementsprechend wurde die Behörde mit Krypto Spot ETF Anträgen förmlich überschwemmt. Derzeit warten über 70 Anträge auf Genehmigung durch die Behörde. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten beispielsweise XRP und Solana. Mit Solaxy wurde jetzt die erste Layer 2 gebaut, die speziell auf die monolithische Architektur der Blockchain ausgelegt ist. Die Entscheidung für den XRP ETF wurde bereits in den Oktober verschoben und auch die Entscheidung über den Polkadot Spot ETF wird erst im Juli getroffen. Über eine konkrete Freigabe des Solana Spot ETF ist nichts bekannt.

Solaxy: Die erste Solana Layer 2 für bessere Skalierbarkeit

Solaxy (SOLX) wurde speziell dafür entwickelt, um das Mainnet von Solana zu entlasten, indem es Transaktionen abseits der Hauptblockchain verarbeitet. Dadurch sollen die Skalierbarkeit und Effizienz von Solana deutlich verbessert werden. Denn besonders in Zeiten hoher Netzwerkauslastung stößt die Highspeed Blockchain immer noch an ihre Grenzen, auch wenn es in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr zu stundenlangen Ausfällen kam. Die Early Bird Investoren scheinen ein großes Potenzial in Solaxy zu sehen. Die Layer 2 konnte bereits über 31,4 Millionen US-Dollar an Raising Capital einsammeln.

Solaxy next Level: Neue Funktionen, höhere Leistung

Solaxy hat kürzlich seinen Block-Explorer im Testnetz veröffentlicht - ein Tool, das Nutzern in Echtzeit Einblicke in Layer-2-Transaktionen, Performance-Metriken und Aktivitäten entlang der gesamten Blockchain bietet. Außerdem gab das Team bekannt, dass jetzt eine Datenverfügbarkeit von 140 KB/s im Solana-Mainnet erreicht wird. Das sorgt nicht nur für eine schnellere Datenspeicherung, sondern verbessert auch das Nutzererlebnis spürbar.

Was die Leistung betrifft, bleibt das Ziel ehrgeizig: Solaxy arbeitet weiterhin auf einen Durchsatz von 10.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) hin - und entwickelt sein Rollup-System konsequent weiter. Im Bereich der Brückenfunktionalität wurde das SDK um CORS (Cross-Origin Resource Sharing) erweitert. Das ermöglicht Web-Anwendungen eine sichere und nahtlose Kommunikation mit dem Solaxy-Rollup. Zusätzlich behebt das Team aktuell UI-Inkonsistenzen, die bislang für Abweichungen zwischen dem Rollup und dem nativen Solana-Verhalten gesorgt haben.

SOLX im Presale kaufen

Der native Token von Solaxy SOLX kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Solaxy Webseite verbinden. Ein SOLX kostet im Moment 0,001706 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder mit einer Kreditkarte. Zahlungen mit SOL sind selbstverständlich auch möglich.

Hier mehr über Solaxy erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.