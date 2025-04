Dämpfer nach Rekordhoch - jetzt Gegenwind?

Die Givaudan-Aktie zeigt nach monatelangem Rücksetzer erste Anzeichen einer Stabilisierung. Doch kann der Schweizer Spezialchemie-Konzern den langfristigen Abwärtstrend durchbrechen? Die jüngste Erholung wirkt fragil - zumal das Papier noch immer rund 21% unter seinem 52-Wochen-Hoch vom September 2024 notiert.

Technisches Bild bleibt angespannt

Trotz des jüngsten Aufschwungs um 6,45% im letzten Monat kämpft die Aktie weiter mit technischen Widerständen:

Seit November 2024 in einem klaren Abwärtstrend

Aktuell nur knapp 0,6% unter dem 52-Wochen-Hoch

RSI bei neutralen 47,2 - kein klares Überkauft-/Überverkauft-Signal

Die hohe Volatilität von 55% zeigt, wie nervös Anleger auf Kursbewegungen reagieren.

Dividendenhoffnung stützt den Kurs

Ein Lichtblick für Aktionäre: Die erwartete Dividende für 2025 liegt bei 75,34 CHF - eine Steigerung von 7,6% gegenüber dem Vorjahr. Zusammen mit der Schätzung eines Gewinns je Aktie von 127,28 CHF ergibt sich eine Ausschüttungsquote von rund 60%, was für Stabilität spricht.

Kernpunkte im Überblick:

52-Wochen-Spanne: 72,50€ bis 82,99€

Dividendenrendite 2025 (geschätzt): ~1,9%

Nächster Meilenstein: Q2-Zahlen am 22. Juli

Bilanzbericht als nächster Katalysator

All eyes on July: Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen könnte die nächste größere Bewegung auslösen. Sollte Givaudan hier positive Überraschungen liefern, könnte der Titel den Abwärtstrend endgültig hinter sich lassen. Doch bei enttäuschenden Zahlen droht ein Rückfall in die Tiefen des April - damals sank die Aktie auf 72,50€, ihr Jahrestief.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die jüngste Erholung mehr ist als nur ein Zwischenhoch in einem längerfristigen Abwärtstrend.

