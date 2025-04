Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Im Kreuzgang des historischen Gebäudes der Universität von BarcelonaDie britische Marke Vivienne Westwood war der Star der Barcelona Bridal Night, die gestern Abend im Rahmen der Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) stattfand. Mit der Präsentation seiner Brautkollektion 2026 zog das kultige Modehaus die mehr als 450 Besucher in seinen Bann und bot ihnen ein unvergessliches Erlebnis aus Eleganz, Rebellion und Romantik - die erste Show, die sich ausschließlich auf seine Brautmodenlinie konzentrierte.Das historische Gebäude der Universität von Barcelona aus dem 19. Jahrhundert wurde als Veranstaltungsort für diese besondere Veranstaltung gewählt. Die Models liefen in 34 maßgeschneiderten und Haute-Couture-Brautkleidern durch den Kreuzgang, der den zentralen Garten umgibt, in dem die blühenden Orangenbäume eine natürliche Kulisse für die Show bildeten.Der Kreativdirektor von Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler, sagte: "Bridal war schon immer ein wichtiger Teil des Hauses, seit ich in den frühen 90er Jahren mit Vivienne zusammenarbeitete. Wir freuen uns sehr, unsere erste Brautschau hier in dieser fantastischen Stadt zu veranstalten; die Pracht der Boulevards und die Architektur waren unser erster Inspirationspunkt."Er fuhr fort: "Die Kollektion ist ein pot pourri aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Miederwaren sind das Fundament, sie unterstreichen Sie und verleihen Ihnen Präsenz. Und Schneiderei - um ein maskulines Flair zu schaffen"."Wir haben uns erneut mit unserem Rosendruck beschäftigt, der von den Aquarellen des Botanikers Pierre-Joseph Redouté aus dem 18. Jahrhundert inspiriert ist. Wir fügten Orangenblüten aus dem Innenhof der Universität hinzu, ein Symbol für Reinheit und Schönheit; gedämpft und mit Tüll überlagert - zart, romantisch. Reicher Jacquard in "Absence of roses" - klassisch. Es gibt Leinen und Baumwolle, gewaschenen Georgette und Chiffon, damit die Sachen so aussehen, als ob sie immer wieder getragen worden wären. Der leichteste Organza, viel Spitze und blassrosa Duchesse aus Italien. Jede Figur erzählt eine Geschichte".Andreas schloss: "Simonetta (Gianfelici) trägt das Kleid der Madame de Pompadour, inspiriert von dem Gemälde von François Boucher (1756), diesmal in Weiß. Vivienne hätte es geliebt - es war ihr Lieblingskleid aller Zeiten."Darüber hinaus öffnet die Trade Show ab heute und bis Sonntag in den Hallen 1 und 2 sowie auf der Plaza de l'Univers auf dem Montjuïc ihre Pforten. Fast 450 Marken bieten Einkäufern aus aller Welt eine breite Palette an Kleidern für Braut, Bräutigam, Party, Zeremonie, roten Teppich und Accessoires.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2673564/Vivienne_Westoood_Barcelona.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5287602/Fira_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vivienne-westwood-glanzt-bei-der-barcelona-bridal-night-mit-einer-epischen-show-302438764.htmlPressekontakt:Salvador Bilurbina,+34 628 162 674Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/6020356