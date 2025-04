Everen Specialty, ein auf Bermuda ansässiger (Rück)Versicherer für die weltweiten Energiemärkte, gab heute die Ernennung von Carla Greaves zum neuen Chief Underwriting Officer (CUO) bekannt.

Carla Greaves wird dem Executive Leadership Team der Everen Group mit Sitz im Büro auf den Bermudas zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr beitreten. Sie tritt die Nachfolge von Jane Peterson, des vorläufigen CUO an, die weiterhin beratend tätig sein wird, um den Übergang zu erleichtern.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Underwriting und Führungserfahrung in der (Rück)Versicherungsbranche bringt Carla Greaves umfangreiches Fachwissen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Unfallversicherungsmarkt mit, wobei sie durch ihre Teambildungsfähigkeiten für den Aufbau leistungsstarker Teams, das Vorantreiben profitablen Wachstums und erfolgreiche Navigation durch komplexe Marktumgebungen Anerkennung findet.

Vor dem Eintritt in das Unternehmen Everen Specialty hatte Carla Greaves zunehmend höhere Führungspositionen inne und war zuletzt als Global CUO für Unfallschutz bei AXA XL auf Bermuda tätig.

"Wir freuen uns, Carla Greaves bei der Everen Group begrüßen zu dürfen", so Robert Foskey, President und CEO der Everen Group. "Carla Greaves ist in der Branche als herausragende und erfahrene Führungskraft mit fundiertem technischem Fachwissen und einer Leidenschaft für den Aufbau leistungsstarker Teams weithin angesehen. Ihre bewährte Führung wird von entscheidender Bedeutung sein, während wir unseren neuen strategischen Dreijahresplan für Everen Specialty entwickeln und umsetzen um unsere Underwriting-Kapazitäten zu stärken und unseren Mitgliedern und Versicherungsnehmern weiterhin einen erstklassigen Service zu bieten."

Er ergänzte: "Ihre Ernennung zum CUO markiert einen wichtigen neuen Abschnitt für Everen Specialty und unterstreicht unser Bestreben, langfristig stabile Energieversicherungskapazitäten für unsere Mitglieder und Versicherungsnehmer bereitzustellen. Wir freuen uns auf die langjährige Erfahrung und führende Rolle, die Carla Greaves in unser Unternehmen einbringen wird."

Carla Greaves kommentierte die neue Entwicklung mit den Worten: "Ich fühle mich geehrt, in einem so entscheidenden Moment in das Unternehmen Everen Specialty einzutreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um die Underwriting-Leistung zu verbessern, die neue Strategie zu unterstützen und unseren Mitgliedern und Versicherungsnehmern weiterhin einen außergewöhnlichen Service zu bieten."

Carla Greaves besitzt einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Management vom Peter J. Tobin College of Business an der St. John's University sowie einen vom Chartered Insurance Institute anerkannten Beruf.

Über die Everen Group:

Die Everen Group eine Gruppe führender Energieversicherungsunternehmen mit Sitz in Bermuda umfasst zwei eigenständige Unternehmen, die sich ergänzende Produkte anbieten: Everen und Everen Specialty. Everen ist die größte Energieversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit der Welt, die seit über 50 Jahren tätig ist und als reine Gegenseitigkeitsgesellschaft im Besitz ihrer Mitgliederaktionäre agiert. Seine Zeichnungskapazität wird zu 100 durch seine eigene Bilanz ohne Fremdkapital gedeckt und bietet Deckungssummen von bis zu 450 Mio. USD pro Schadensfall. Everen Specialty ist ein gewerblicher (Rück-)Versicherer im Besitz der Branche, der Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen für Mitglieder und Nichtmitglieder anbietet. Everen Specialty hat auch eine Tochtergesellschaft, OCIL Specialty, Ltd (OSL), die über OSL Insurance Services (OISI), einen in Houston, Texas, ansässigen Generalagenten, US-amerikanische Überschussversicherungen zeichnet.

Weitere Informationen über die Everen Group finden Sie unter www.everengroup.bm

