Raus aus zu großen Wohnungen - rein in die Hasenställe. Große Wohnungen kosten zu viel CO2, also rein in kleine; raus mit allen Heizungen, rein mit Fernwärme. Jener Vorschlag der Stadt Bonn hat in der zurückliegenden Woche für helle Empörung gesorgt, er stammt von Bonn Netz, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Bonn. Was in der Hühnerhaltung D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...