Donald Trump verfolgt seine Ziele ohne Rücksicht auf andere. Ein beispielloser Vorgang erschüttert die Grundfesten der amerikanischen Demokratie und wirft beunruhigende Fragen über den Zustand der Gewaltenteilung auf! Das von Donald Trump geführte FBI verhaftete eine Bezirksrichterin in Milwaukee. Die dafür genannten Gründe sind etwas schwammig und erinnern an einen leicht durchsichtigen Kriminalfilm, der an ...

