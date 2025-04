In der aktuellen Ausgabe des Wall Street Journal wird über den gescheiterten Versuch Deutschlands Energiewende berichtet."When the Wind Didn't Blow in Germany" Gleichzeitig stellt unsere angestrebte Klimaneutralität ein mahnendes Beispiel für andere Nationen dar. Dies ist die vorherrschende Meinung in den Vereinigten Staaten. Klimaneutralität bis 2045 ist das erklärte Ziel Deutschlands. Der aktuelle jährliche Anteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...