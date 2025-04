Gemischte Signale bei Pan American Silver: Gewinnprognosen gesenkt, doch einige Banken erhöhen Kursziele. Wird der Silberkonzern die Erwartungen erfüllen?

Analysten uneins über Silber-Chance

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pan American Silver ?

Die Pan American Silver Aktie steht vor einem entscheidenden Moment. Während einige Experten auf eine Erholung des Silberpreises und starke Quartalszahlen setzen, zeigen andere sich skeptisch angesichts der jüngsten Gewinnkorrekturen. Die kommenden Wochen könnten die Richtung für den kanadischen Bergbaukonzern vorgeben.

Gewinnerwartungen gesenkt - aber nicht überall

National Bank Financial hat seine Schätzung für das erste Quartal deutlich von 0,35 auf 0,25 US-Dollar pro Aktie reduziert. Doch gleichzeitig prognostizieren die Analysten für das vierte Quartal 0,46 US-Dollar und sehen 2026 sogar 2,10 US-Dollar pro Aktie möglich. Diese gemischten Signale spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit den Silbermarkt prägt.

Besonders spannend: Die Royal Bank of Canada erhöhte trotz der allgemeinen Zurückhaltung ihr Kursziel von 28 auf 30 US-Dollar und bekräftigte ihre "Outperform"-Einstufung. Ein klarer Vertrauensbeweis - oder ein gewagter Vorstoß?

Entscheidungstag am 7. Mai

Alles hängt nun von den Quartalszahlen ab, die am 7. Mai veröffentlicht werden. Der Markt erwartet einen Gewinn von 0,23 US-Dollar pro Aktie - ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorjahr. Sollte Pan American Silver diese Erwartungen übertreffen, könnte das den Abwärtstrend der letzten Wochen stoppen. Doch die Volatilität des Silberpreises bleibt ein Risikofaktor.

Institutionelle Investoren setzen unterschiedliche Signale

Während Golden State Equity Partners seine Position im ersten Quartal um satte 50 Prozent aufstockte, reduzierte Slate Path Capital LP sein Engagement um 12,5 Prozent. Diese gegenläufigen Bewegungen zeigen: Selbst Profis sind sich uneins, wohin die Reise für Pan American Silver geht.

Die Aktie notierte zuletzt bei 22,42 Euro, nachdem sie am Freitag weitere 1,75 Prozent verloren hatte. Seit dem 52-Wochen-Hoch im April sind bereits fast 9 Prozent an Wert verloren gegangen. Doch die langfristige Perspektive bleibt positiv: Gegenüber dem Jahresanfang steht immer noch ein Plus von 7,6 Prozent zu Buche.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Pan American Silver die Erwartungen erfüllen und die Skepsis einiger Analysten widerlegen kann - oder ob die jüngsten Korrekturen nur der Anfang einer längeren Talfahrt waren.

Anzeige

Pan American Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Pan American Silver-Analyse vom 26. April liefert die Antwort:

Die neusten Pan American Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Pan American Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Pan American Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...