Durchbruch im Datencenter-Geschäft

Marvell Technology steht vor einer entscheidenden Wende. Der Halbleiter-Spezialist, bekannt für seine Mikroprozessoren, profitiert massiv vom anhaltenden KI-Hype - doch kann das Unternehmen diese Dynamik in nachhaltiges Wachstum ummünzen?

Der Schlüssel zum jüngsten Erfolg liegt im Datencenter-Bereich, der sensationelle 88% des Umsatzwachstums im Geschäftsjahr 2025 beigetragen hat. Mit nun 75% Anteil am Gesamtumsatz hat sich dieses Segment zum unangefochtenen Zugpferd entwickelt. Besonders beeindruckend: Das Unternehmen peilt für 2026 ein weiteres Wachstum der KI-bezogenen Erlöse von über 60% an.

Technische Signale deuten auf Trendwende

Nach turbulenten Wochen an der Börse zeigt die Aktie nun erste Erholungssignale:

Durchbruch aus einem Abwärtstrendkanal

Potenzial für stabilere oder sogar steigende Kurse

Deutlich reduzierte Abwärtsdynamik

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Volatilität mit über 100% annualisiert extrem hoch - ein Zeichen, dass die Märkte noch keine klare Richtung gefunden haben.

Analysten gespalten - aber mit klarer Tendenz

Die Expertenschätzungen zur künftigen Kursentwicklung könnten unterschiedlicher kaum sein:

Höchstziel: 135 US-Dollar

135 US-Dollar Tiefstziel: 60 US-Dollar

60 US-Dollar Durchschnittliches Kursziel: Deutlich über aktuellem Niveau

Interessanterweise überwiegen trotz dieser Bandbreite die Optimisten - das Konsensrating lautet "Strong Buy". Besonders die Umsatzprognose für 2026 von 8,4 Milliarden Dollar nährt die Hoffnungen auf eine deutliche Ergebnisverbesserung.

Mit der strategischen Neuausrichtung in zwei klar definierte Geschäftsbereiche setzt Marvell Technology alles auf eine Karte. Ob dieser Schachzug die erhoffte Wachstumsbeschleunigung bringt, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen. Eins steht fest: In der KI-Ära ist der Halbleiterhersteller ein Spieler, den man im Auge behalten sollte.

