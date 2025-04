Anleger dürften die jüngsten Handelstage beim Dow-Klassiker mit einem weinenden und einem lachenden Auge verfolgt haben. Zwar profitierte auch die 3M-Aktie von der allgemeinen Markterholung, zudem konnten die vorgelegten Zahlen überzeugen. Dämpfer gab es allerdings ebenfalls - nicht nur in charttechnischer Hinsicht.Die vom AKTIONÄR in einem Plus-Artikel (siehe weiterführende Beiträge am Artikelende) skizzierte breite Unterstützungszone hat letztendlich gehalten, wurde jedoch bis ans untere Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...