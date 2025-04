Der italienische Rüstungskonzern Leonardo plant strategische Übernahmen und sichert sich lukrative internationale Aufträge. Kann der Aufwärtstrend anhalten?

Der italienische Rüstungskonzern Leonardo steht vor strategischen Weichenstellungen - und könnte bald zuschlagen. Gleich mehrere lukrative Deals und Partnerschaften könnten den Kurs des Luftfahrt- und Verteidigungsspezialisten beflügeln.

Machtpoker um Iveco-Tochter

Hinter den Kulissen tobt ein Bieterwettkampf: Leonardo gilt als heißer Kandidat für die Übernahme der Rüstungssparte von Iveco. Die potenzielle Transaktion fällt in eine Phase, in der europäische Verteidigungsaktien boomen - getrieben von höheren Militärausgaben der Regierungen. Doch der Deal ist alles andere als in trockenen Tüchern:

Private-Equity-Firmen wie Bain Capital und KPS Capital Partners haben ebenfalls Interesse an Iveco Defence Vehicles signalisiert

Bewertungsfragen blockierten in der Vergangenheit bereits Gespräche zwischen Leonardo und Iveco

Eine gemeinsame Offerte mit Rheinmetall steht ebenfalls im Raum

Leonardos starke Position als führender italienischer Rüstungskonzern mit staatlicher Beteiligung könnte jedoch den Ausschlag geben.

Millionen-Deal mit den Philippinen

Parallel festigt Leonardo seine internationale Präsenz: Die US-Tochter AgustaWestland wurde mit einem 120-Millionen-Dollar-Auftrag der philippinischen Streitkräfte betraut. Das Geschäft umfasst TH-73A Schulungshubschrauber und begleitende Dienstleistungen - ein weiterer Beleg für Leonardos starke Position im globalen Hubschraubermarkt.

Zukunftstechnologien und institutionelles Interesse

Der Konzern mischt auch bei zukunftsweisenden Projekten mit: Als Schlüsselpartner von Boom Supersonic arbeitet Leonardo an der Entwicklung des Overture-Überschalljets. Gleichzeitig zeigen institutionelle Investoren wie JPMorgan und Vanguard wachsendes Interesse an der US-Tochter Leonardo DRS, deren Quartalszahlen zuletzt die Erwartungen übertrafen.

Die Aktie notiert zwar noch gut 8% unter ihrem Jahreshoch, hat sich aber seit dem Tief im September 2024 mehr als verdoppelt. Bleibt die Frage: Kann Leonardo mit seinen strategischen Initiativen den Aufwärtstrend fortsetzen?

