Hot Stocks KW 17/2025: Die stärksten Aktien nach dem Zoll-Crash!

Die US-Börsen haben sich vom "Zoll-Crash" Anfang April, ausgelöst durch eine Wende in der US-Handelspolitik, inzwischen wieder etwas erholt. Besonders betroffen vom Kursrutsch war der Technologie-Sektor mit seinen Schwergewichten Nvidia und Apple. Deren Geschäft hängt stark vom Handel mit der Volksrepublik China ab, sodass das Aufschaukeln der Zölle und Gegenzölle massive negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarten ließ und somit die Aktienkurse nach unten drückte.

Präsident Donald Trump kündigte Anfang des Monats einen pauschalen Zoll von 10 Prozent auf alle Importe sowie drastisch erhöhte Strafzölle - etwa 54 Prozent auf Waren aus China - an. Diese Maßnahmen sollten die heimische Wirtschaft schützen, lösten jedoch weltweit Schockwellen aus.

Bereits am 9. April verkündete Präsident Trump eine 90-tägige Aussetzung der meisten neuen Zölle. Diese Kehrtwende führte zu einer Erholungsrallye an den US-Börsen. Trotz der schnellen Erholung blieb die Stimmung an den Märkten angespannt. Die kurzfristige Entspannung konnte die grundlegende Unsicherheit über die weitere US-Handelspolitik nicht beseitigen. Analysten warnten vor erneuten Rückschlägen, solange die US-Regierung keine berechenbare Strategie verfolge. Insgesamt zeigte der April 2025, wie stark die US-Börsen auf politische Eingriffe reagieren und wie volatil die Märkte in Zeiten protektionistischer Maßnahmen sein können.

Die hier vorgestellten Wertpapiere stammen aus dem heruntergeprügelten Tech-Sektor. Es besteht dabei grundsätzlich ein starker Bezug zur Boom-Branche Künstliche Intelligenz, die weiteres Wachstum verspricht.

Netflix, Inc. (NFLX) - ISIN US64110L1061

Bei der Telefonkonferenz am vergangenen Donnerstag zu den Quartalsergebnissen präsentierte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 6.61 USD, was deutlich über den Erwartungen lag. Es fiel insbesondere auf, was Netflix-Co-CEO Greg Peters nicht erwähnte: Keine Klagen über wirtschaftliche Probleme, Handelskonflikte, Inflation oder bevorstehende Preiserhöhungen. Diese Zuversicht signalisierte Investoren, dass Netflix Turbulenzen gut überstehen kann. Nach der starken Entwicklung der letzten Tage ist es für einen Neueinstieg etwas spät, Rücksetzer könnten aber gute Kaufgelegenheiten darstellen.

Palantir Technologies Inc. (PLTR) - ISIN US69608A1088

Palantir Technologies, Spezialist für Datenanalyse-Software für Sicherheitsbehörden, verzeichnet wichtige Erfolge: Die NATO hat das Maven Smart System für militärische KI erworben, und eine Zusammenarbeit mit Google wurde vereinbart. Diese Entwicklungen stärken die Position im Technologie- und Sicherheitssektor. Das Unternehmen hat die Gewinnzone im Jahr 2023 erreicht und sorgte seitdem für weitere Gewinnzuwächse und Überraschungen. Die nächsten Quartalszahlen stehen bereits am 5. Mai auf der Tagesordnung, sodass sich ein Long Trade in der derzeit etwas überkauften Situation nicht unbedingt anbietet.

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) - ISIN US22788C1053

Das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike erweitert sein Sicherheitsportfolio mit "Falcon Privileged Access" - einer neuen Komponente der Falcon Identity Protection Plattform. Die Innovation zielt darauf ab, Organisationen einen ganzheitlichen Schutz gegen identitätsbasierte Bedrohungen zu bieten. Dies umfasst sämtliche Phasen solcher Angriffe in modernen hybriden IT-Landschaften, die sowohl Cloud- als auch On-Premise-Infrastrukturen umfassen. CrowdStrike kämpft weiterhin mit temporären Rabatten zur Kundenbindung nach dem schweren Einbruch im letzten Sommer und erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 rote Zahlen. Ein fehlerhaftes Falcon-Update hatte global Computersysteme lahmgelegt, was zu gesenkten Prognosen und Kundenverlusten führte. Ab der zweiten Jahreshälfte könnte sich die Lage durch auslaufende Rabatte verbessern. Die charttechnische Entwicklung der letzten Tage inklusive Golden Croos war sehr positiv. Rücksetzer könnten als Einstiegsgelegenheit genutzt werden.

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) - ISIN US8740541094

Take-Two ist einer der führenden Spieleentwickler. Die Gamer erwarten gespannt den Release der Version 6 der Videospielserie Grand Theft Auto. Für 2024/25 werden nach zwei Verlustjahren wieder schwarze Zahlen prognostiziert. Zuletzt lag das Quartalsergebnis über den Erwartungen. Der nächsten Termin ist am 15. Mai. Auch hier gab es im Rückblick eine starke Kursentwicklung, die bei Pullbacks zu Long Trades einladen könnte. Vor den nächsten Quartalszahlen dürfte es aber knapp werden.

Roblox Corporation (RBLX) - ISIN US7710491033

Auch Roblox ist im Spielesektor tätig. Das Unternehmen befindet sich seit 2020 in der Verlustzone. Immerhin gab es zuletzt etwas bessere Zahlen. Charttechnisch könnte sich bis zu den Quartalszahlen am 1. Mai eine Tasse-mit-Henkelformation ausformen, die sich im Anschluss für einen Long Trade eignen könnte.

Tagescharts vom 25.04.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 26.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Eine mit dem Autor wirtschaftlich verbundene Person ist in Gold investiert. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.