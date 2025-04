ROM (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sein erstes Wiedersehen mit US-Präsident Donald Trump seit ihrem Streit im Februar als ein "gutes Treffen" bezeichnet. "Wir haben viel unter vier Augen besprochen", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Er äußerte demnach die Hoffnung, dass es bei den laufenden Verhandlungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Ergebnisse geben werde. Nötig sei ein vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand, um das Leben der Menschen zu retten, sagte er.

"Ein verlässlicher und dauerhafter Frieden, der den Ausbruch eines neuen Krieges verhindern wird", sagte Selenskyj zu seinem Ziel bei den Verhandlungen. Er dankte Trump für das Gespräch: "Ein sehr symbolisches Treffen, das das Potenzial hat, historisch zu werden, wenn wir gemeinsame Ergebnisse erzielen."

Trump und Selenskyj unterhielten sich allein im Petersdom

Trump und Selenskyj trafen sich in Rom am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus. Das Gespräch dauerte nach ukrainischen Angaben etwa 15 Minuten. Ukrainische Medien veröffentlichten Fotos von dem Treffen im Petersdom, auf denen Trump und Selenskyj sitzend auf Stühlen in einem Saal und vertieft ins Gespräch zu sehen sind.

Das Weiße Haus bezeichnete das Treffen als "sehr produktiv", weitere Details wolle man später bekanntgeben. Es war das erste Treffen der beiden Staatsmänner nach einem Eklat im Weißen Haus Ende Februar./mau/DP/nas