PayPal und Coinbase schließen strategische Partnerschaft für Stablecoin-Expansion

Die Kryptowelt erlebt einen bedeutenden Moment institutioneller Adaption mit der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit zwischen PayPal und der börsennotierten Kryptobörse Coinbase. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Verbreitung des Stablecoins PayPal USD (PYUSD) zu beschleunigen und neue Möglichkeiten im Bereich der dezentralen Finanzen zu erschließen, was die Integration von traditionellen Finanzdienstleistungen und Blockchain-Technologie vorantreibt.

Details der strategischen Zusammenarbeit

Für alle Nutzer auf Coinbase wird der Handel mit PYUSD gebührenfrei ablaufen, wobei auch eine nahtlose Übergabe von PYUSD zum Fiat-US-Dollar ermöglicht wird. Coinbase plant, seine Infrastruktur zu nutzen, um bei den größten Handelspartnern von PayPal akzeptiert zu werden, was die Verfügbarkeit und Akzeptanz von Stablecoins weiter vorantreiben soll.

PayPal-CEO Alex Chriss betonte, dass die Zusammenarbeit auf einer langjährigen Kooperation aufbaut und durch die Kombination von PYUSD und PayPals Zahlungsexpertise neue Wege erschlossen werden. Der Fokus liegt dabei auf der kommerziellen Anwendung von Stablecoins in Online-Stores und Peer-to-Peer-Transaktionen, wobei auch die Schnittstelle zwischen Stablecoins und Künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Kauferlebnisses erforscht wird.

Globaler Stablecoin-Markt im Wachstum

Der Markt für Stablecoins verzeichnete in den letzten Jahren ein explosives Wachstum. 2024 stieg das Gesamtangebot um 63% auf über 225 Milliarden US-Dollar, begleitet von einem Zuwachs aktiver Stablecoin-Wallets von über 53% auf 30 Millionen Wallet-Adressen. Diese digitalen Währungen haben im letzten Jahr eine Transaktionssumme von über 35 Billionen US-Dollar ermöglicht - mehr als Visa und Mastercard zusammen.

Gleichzeitig bewegen sich die Vereinigten Staaten immer mehr in Richtung liberaler Blockchain-Technologien. Die Gesetzesvorhaben mehrerer US-Bundesstaaten haben Lockerungen zugelassen und die Neubesetzung der Vorstände der Securities and Exchange Commission (SEC) hat neuen Wind in die Regulierungslandschaft gebracht, was für Investoren neue Gelegenheiten schafft, an der Krypto-Revolution teilzuhaben.

BestWallet: Innovative Investment-Chance im Presale

Im aktuellen DeFi-Bereich hat besonders BestWallet für Aufmerksamkeit gesorgt, ein Projekt das in kürzester Zeit mehr als 11,8 Millionen US-Dollar an Investitionen sammeln konnte. BestWallet strebt an, bis 2026 einen erheblichen Marktanteil in der Verwaltung von Wallets zu erobern und bietet Nutzern eine breite Palette an Lösungen für den Handel mit Kryptowährungen über mehr als 60 Blockchain-Netzwerke hinweg.

Der native $BEST-Token bietet Inhabern verschiedene Vorteile wie frühen Zugang zu neuen Krypto-Projekten, reduzierte Transaktionsgebühren und Stimmrechte bei wichtigen Entscheidungen im Ökosystem. Aktuell befindet sich der Token im Presale und ist für 0,0246 US-Dollar erhältlich, wobei ein Token-Burn-Mechanismus implementiert wurde, der das Angebot regelmäßig verringert und so das Potenzial für Wertsteigerungen schafft.

