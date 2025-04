Trader erzielt ersten signifikanten Gewinn von 26.000 USD mit KI-Agent

Die meisten Trader gehen optimistisch in den Markt, werden dann aber schnell enttäuscht. Manche von ihnen geben die große Chance sogar ganz auf. Nun hat allerdings ein Krypto-Investor mithilfe eines KI-Agenten seinen ersten signifikanten Gewinn von 26.000 USD erzielt. Dieser Erfolg zeigt das Potenzial neuer KI-Technologien im Trading-Bereich.

Trading bleibt für die meisten ein Verlustgeschäft

Das Trading ist für viele im Vergleich zum Investieren besonders attraktiv, da sie sich auf diese Weise bei als sicher empfundenen Trades schnelle und hohe Gewinne versprechen. Die meisten machen jedoch relativ zügig die Erfahrung, dass damit noch deutlich mehr verbunden ist, insbesondere während eines Bärenmarktes.

Zurückzuführen sind die Verluste auf unterschiedliche Gründe wie unter anderem mangelnde Expertise, das Übersehen wichtiger Einflussfaktoren und vor allem eine hohe Emotionalität, welche rationales Denken durch Angst und Gier unterdrückt. Laut unterschiedlichen Studien sollen 70 bis 90% der Trader Geld verlieren, wobei manche sogar von 95% sprechen.

KI-Agenten als Game-Changer für den Krypto-Markt

Der X-Nutzer @0xWives berichtet, dass er den KI-Agenten aixbt verwendet hat, um auf Grundlage seiner Erkenntnisse einen Trade zu platzieren. Dabei aggregiert und analysiert die künstliche Intelligenz Daten aus unterschiedlichen Quellen, um Echtzeit-Einblicke in die neuesten Markttrends zu geben. Der Trader vergleicht den KI-Agenten mit einem kleinen Bloomberg-Terminal, für welches professionelle Investoren jährlich 31.980 USD zahlen.

Mithilfe des KI-Agenten aixbt ist der Trader auf die SPAC (Special Purpose Acquisition Company) $CEP aufmerksam geworden, was ihn zu weiterem Research und einem Investment motivierte. Auf diese Weise konnte er einen Gewinn in Höhe von 100% erzielen, was 26.000 USD entspricht. Ohne die Hilfe von aixbt hätte der Trader laut eigenen Aussagen das Investment niemals gefunden.

Mind of Pepe Presale bietet Zugang zu leistungsstarkem KI-Agenten

Mit Mind of Pepe wurde ein neuartiger KI-Agent für den Krypto-Markt entwickelt, welcher sich wie aixbt am ehesten mit dem Bloomberg-Terminal vergleichen lässt. Nutzer erhalten ein Dashboard, über welches sie alle wichtigen Entwicklungen des Krypto-Marktes effizient und praktisch überwachen können.

Der KI-Agent wird an wichtige Datenbanken für den Krypto-Markt angebunden, um Investoren frühzeitig über die wichtigsten Entwicklungen, Trends und Narrative zu informieren. Dabei werden unter anderem Aktivitäten in den sozialen Medien, auf den Blockchains, der Kryptobörsen sowie das Sentiment, die Entwickleraktivität und mehr berücksichtigt. Auf diese Weise soll ein möglichst holistisches Bild erzielt werden, wobei der KI-Agent basierend auf den Analysen eigene Strategien entwickelt und optimiert.

Der Vorverkauf von Mind of Pepe hat bereits eine Finanzierungssumme von mehr als 8,27 Mio. USD erreicht. Anleger können sich die für die Dienste notwendigen $MIND-Coins im Presale noch für 0,0037365 USD sichern. Zusätzlich bietet das Projekt Stakern attraktive Zinsen von jährlich 272%.

