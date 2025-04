Tim Draper erklärt Gold für tot und setzt auf Bitcoin-Rallye bis $250.000

Der renommierte Krypto-Experte und US-amerikanische Risikokapitalgeber Tim Draper hat sich erneut kritisch über Gold geäußert, das erst kürzlich am 22. April ein Allzeithoch von 3.500 USD erreicht hatte, bevor eine Korrektur auf 3.289 USD folgte. Statt den aktuellen Dip beim Edelmetall zu nutzen, sieht Draper in Bitcoin die deutlich vielversprechendere Alternative, wie auch das Cost-Average-Modell über die letzten 5 Jahre zeigt.

Tim Draper sieht Bitcoin als überlegene Alternative zu Gold

Der bekannte Risikokapitalgeber Tim Draper, ein überzeugter Bitcoin-Maximalist, hat sich mehrfach kritisch über das Edelmetall Gold geäußert. Er betrachtet Bitcoin als klar überlegen, was er vor allem auf seine dezentrale, offene, transparente und programmierbare Eigenheit zurückführt.

Draper vergleicht Bitcoin mit der Einführung von Netflix, das die damalige Unterhaltungswelt durch das Video-on-Demand-Konzept revolutionierte. Er sieht in der Blockchain-Technologie eine große Herausforderung für das traditionelle Finanzsystem mit seinen zentralistischen Strukturen und der fortlaufenden Inflation, die nur geringe Sicherheit bieten.

Bitcoin im "Range of Hell" - Chance auf neuen Bullenmarkt

Bitcoin konnte seit seinem Tief vom 7. April von 74.441 USD bis auf aktuell 95.871 USD um beeindruckende 28,78% steigen. Angetrieben wurde dieser Anstieg vor allem von der 90-tägigen Pausierung der US-Zölle, die zuvor den Markt belastet hatten.

Der aktuelle Bereich wird von Analysten auch als "Höllenzone" bezeichnet, in welcher Bitcoin zunächst in einer Seitwärtsphase mit etwas geringerer Volatilität gefangen ist. In dieser Phase kommt es nicht selten zu Fehlausbrüchen und die Überzeugungen werden getestet. Bis Ende des Jahres dürften laut den meisten Analysten neue Allzeithochs erreicht sein, wobei Draper sogar einen Kurs von 250.000 USD für möglich hält.

BTC Bull Token im Presale gewinnt an Dynamik

Der Markt der Bitcoin-Alternativen differenziert sich immer stärker, da sich mit der steigenden Marktkapitalisierung von Bitcoin das Renditepotenzial verringert. An höheren Renditen interessierte Investoren wählen daher andere Investmentvehikel, wobei der BTC Bull Token zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der BTC Bull Token wurde für Bitcoin-Bullen erschaffen, die in dasselbe Narrativ investieren, aber ein größeres Steigerungspotenzial erhalten wollen. Ein großer Vorteil ist die niedrige Marktkapitalisierung mit bisher nur etwa 5 Mio. USD im Presale, was ein deutlich schnelleres und steileres Wachstum ermöglicht. Im Tokendesign wurden bei verschiedenen Bitcoin-Preisrekorden echte BTC-Airdrops implementiert, die bei 150.000 USD beginnen und alle 50.000 USD wiederholt werden, während das Burning bereits früher einsetzt, um durch Verringerung der Umlaufversorgung den Wert der übrigen Coins zu erhöhen.

