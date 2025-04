US-China Handelskrieg: Erste Anzeichen von Entspannung

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der seit dem 2. April die Weltwirtschaft in Atem hält, zeigt erste Anzeichen einer möglichen Entspannung. Nach einer Phase der Eskalation, in der China die Zölle auf US-Importe auf 125 Prozent und die USA ihre Zölle auf 145 Prozent angehoben hatten, hat China nun überraschend angekündigt, die Zölle auf bestimmte US-Waren auszusetzen.

Widersprüchliche Signale im Zollstreit

Die Signale der US-Regierung und der chinesischen Regierung bleiben jedoch äußerst widersprüchlich. Während das Weiße Haus verlauten ließ, man stehe kurz vor einer Einigung im Zollstreit, erklärte der US-Finanzminister Scott Bessent, dass ein vollständiges Handelsabkommen mit China zwei oder drei Jahre in Anspruch nehmen könnte.

Das chinesische Außenministerium betrachtet die US-Zölle als Erpressung und fühlt sich ungerecht behandelt. Laut der Washington Post verweist die chinesische Regierung zudem darauf, dass es derzeit keine Gespräche zwischen ihr und der US-Regierung unter Donald Trump gebe. Die Aussetzung der Zölle betrifft wichtige Güter wie Halbleiter, Luftfahrtkomponenten und medizinische Geräte und dient laut China lediglich dazu, die heimische Wirtschaft zu schützen.

BTC Bull Token als Gewinner der Bitcoin-Rallye

Anleger, die von dieser ungewissen Situation profitieren möchten, setzen verstärkt auf Kryptowährungen. Bitcoin dürfte bei einer Entspannung der Lage zwischen den USA und China schnell wieder auf ein neues Allzeithoch steigen, wovon besonders Investoren beim $BTCBULL-Token profitieren könnten.

Der BTC Bull Token ist indirekt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar wird ein Token-Burn durchgeführt, und bei 150.000 Dollar erhalten Investoren sogar einen Bitcoin-Airdrop. Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Satoshis bekommt man ausgezahlt.

Jetzt noch im Presale investieren

Aktuell ist der $BTCBULL-Token noch im Vorverkauf erhältlich, und die Nachfrage ist bereits extrem hoch. Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Launch deutlich steigen könnte, und einige halten sogar einen Anstieg um mehr als das 10-fache für möglich.

Anleger haben bereits während des Presales über 5 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Durch die Staking-Funktion und die möglichen Airdrops bei steigendem Bitcoin-Kurs können Investoren auch dann profitieren, wenn der Kurs des Coins selbst nicht steigen sollte. Der Vorverkauf bietet somit die letzte Gelegenheit, zu günstigen Konditionen einzusteigen.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.