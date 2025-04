Die Nel ASA Aktie steht vor einer wichtigen Weichenstellung. Der anstehende Quartalsbericht könnte die Richtung des Wasserstoffpioniers bestimmen. Analysten zeigen sich gespalten.

Die Nel ASA Aktie steht vor einer Richtungsentscheidung. Mit dem bevorstehenden Quartalsbericht am 30. April könnte der Wasserstoffpionier endlich aus seiner Seitwärtsphase ausbrechen - oder weiter ins Abseits geraten. Derzeit notiert das Papier bei 0,20 Euro, rund 17% über dem 52-Wochen-Tief, aber weit entfernt vom Jahreshoch von 0,78 Euro.

Zahlen unter der Lupe

Die Erwartungen sind gemischt: Während das KUV von aktuell 0,27 auf eine Unterbewertung hindeutet, spiegeln die Analystenmeinungen deutliche Skepsis wider. Von 19 bewertenden Analysten sehen ganze 7 die Aktie als Verkauf, nur 11 raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3.169 NOK - ein Lichtblick, der jedoch mit Vorsicht zu genießen ist.

Die fundamentale Lage bleibt angespannt:

KGV für 2025 bei -9,53

Cash-Flow pro Aktie bei -0,13 EUR

Umsatzprognosen wurden zuletzt mehrfach nach unten korrigiert

Wasserstoff-Hoffnung vs. Realität

Kann der Quartalsbericht die Wende bringen? Die jüngste leichte Erholung um 3,69% in der vergangenen Woche deutet auf vorsichtigen Optimismus hin. Doch mit einer Volatilität von 80% bleibt der Titel ein Spielball der Marktstimmung.

All eyes on Wednesday - der Bericht am 30. April wird zeigen, ob Nel ASA seine Wachstumsstory trotz aller Widrigkeiten fortsetzen kann. Für Anleger gilt: Nerven bewahren und die Zahlen genau analysieren.

