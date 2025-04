Fintech-Aktie verliert nach starkem Wochenplus, während Analysten trotz gesenkter Erwartungen zuversichtlich bleiben. Entscheidender Quartalsbericht steht bevor.

Die Block-Aktie zeigt sich vor der anstehenden Quartalsbericht-Veröffentlichung am 1. Mai in einer volatilen Phase. Nach einem Plus von 7,89% in der vergangenen Woche gab das Papier heute nach und verlor 1% auf 50,62 Euro. Damit notiert der Titel weiter deutlich unter seinen wichtigen Durchschnittswerten.

Fundamentaldaten mit gemischtem Bild

Die aktuelle Bewertung des Fintech-Unternehmens zeigt ein widersprüchliches Bild:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,77 und deutet auf eine moderate Bewertung hin

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,17 könnte jedoch auf eine Überbewertung hindeuten

Der Cashflow pro Aktie beträgt 3,05 Euro

Trotz der soliden finanziellen Situation mit hohen Gewinnspannen und positivem Cashflow haben Analysten ihre Erwartungen zuletzt deutlich nach unten korrigiert. Die Gewinnprognosen für die kommenden Jahre wurden mehrfach reduziert.

Analysten bleiben optimistisch - aber mit Abstrichen

Interessant ist die Diskrepanz zwischen der aktuellen Kursperformance und der Analystenstimmung:

83,3% der Analysten sehen die Aktie weiterhin positiv (Kaufen/Outperform)

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 84,45 Euro - ein Potenzial von über 45%

Allerdings wurde das mittlere Kursziel in den letzten Monaten deutlich gesenkt

Die große Spannweite der Kursziele - von 35 bis 125 Euro - zeigt die Unsicherheit über die künftige Entwicklung des Zahlungsdienstleisters.

All eyes are now on the upcoming earnings report next week, which could provide more clarity on Block's growth trajectory in the competitive fintech landscape.

