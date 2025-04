Krypto News: Unternehmen kopiert Erfolgsstrategie -mit Fokus auf Solana (SOL)

Der Unternehmer Michael Saylor ist im Kryptouniversum längst so etwas wie ein Rockstar. Der Bitcoin Permabulle richtete sein Unternehmen, den Softwarehersteller Strategy (vorher MicroStrategy) 2020 auf den Bitcoin aus und ist seitdem ein äußerst gefragter Gesprächspartner in Sachen Kryptos und Co … Ein Grund, warum er damals den BTC für sein Unternehmen entdeckte war, dass MicroStrategy zum damaligen Zeitpunkt große Cash-Reserven hatte, die fast gar keine Rendite abwarfen. Saylor, damals noch CEO, wollte das Kapital so einsetzen, dass der Wert stark gesteigert wird, und der Bitcoin schien für ihn diesbezüglich die beste Option. Bis jetzt behält er damit recht. Mit seiner Bitcoin-Strategie will Saylor sein Unternehmen außerdem vor der Inflation schützen. Er sieht den BTC vor allem als stabilen und sicheren Wertspeicher beziehungsweise "digitales Gold. Durch den frühen Einstieg konnten sich Strategy beziehungsweise Saylor als Pioniere in Sachen institutioneller Bitcoin-Investitionen positionieren, was durchaus auch Marketingvorteile bringt. Mittlerweile hält kein anderes Unternehmen so viele Bitcoins wie Strategy (rund 500.000) und hat zahlreiche Nachahmer gefunden. Jetzt gibt es ein Unternehmen, das ebenfalls ein Wal werden will - allerdings in Solana.

DeFi Developmet Corp. will SOL kaufen

Das Unternehmen DeFi Development Corp. mit Sitz in Florida will rund 1 Milliarde US-Dollar aufbringen und damit SOL als Treasury Reserve kaufen. Das geht aus einem S-3-Registrierungsantrag hervor, der am 25. April bei der SEC eingereicht wurde. Dieses Kapital soll aus Aktienverkäufen und der Ausgabe von Wandelanleihen beschafft werden. Auch Strategy gibt immer wieder Vorzugsaktionen beziehungsweise Wandelanleihen aus, um die Bitcoin Käufe zu finanzieren. Die beiden Unternehmen haben noch etwas gemeinsam. Die DeFi Development Corp. hieß bis vor kurzem noch Janover und war vor allem eine Plattform für Immobilienfinanzierung. Mit dem neuen Namen will das Unternehmen auch ein neues Kapitel aufschlagen. Momentan besitzt die DeFi Development Corp rund 317.000 SOL im Wert von über 48 Millionen US-Dollar.

Solana: Die Blockchain to be mit den großen Problemen

Auf Wochensicht legte der Solana Kurs um rund 7 Prozent zu und der SOL notiert derzeit bei 149 US-Dollar. Langsam, aber sicher wandelt sich das Netzwerk als die Highspeed Blockchain to be. In Sachen Meme-Coins hat Solana, auch dank des Launchpads Pump.Fun, Ethereum schon längst überholt und auch bei den Stablecoins und dem Staking holt Solana auf. Trotz all dieser Erfolge sind die alten Probleme geblieben, auch wenn es in der jüngsten Vergangenheit keine größeren Netzwerkausfälle gab. Trotzdem gibt es immer wieder, gerade bei hoher Auslastung des Netzwerks, Probleme. Beispielsweise werden Transaktionen stark zeitverzögert verarbeitet (und manchmal gar nicht). Genau hier kommt Solaxy ins Spiel - die erste Solana Layer 2.

Die Lösung: Solaxy, die erste Solana Layer 2

Solaxy wurde speziell für die monolithische Architektur der Solana Blockchain entwickelt. Die Layer 2 fängt Überlauftransaktionen ab, verarbeitet diese außerhalb der Blockchain und führt diese anschließend gebündelt wieder zur Bestätigung auf das Mainnet zurück. Damit steigert Solaxy die Effizienz und die Skalierbarkeit von Solana, ohne die Sicherheit zu gefährden. Erst vor kurzem hat das Projekt seinen Block-Explorer im Testnetz gestartet und ermöglicht Nutzern so Echtzeit Einblicke in die Layer 2 Transaktionen beziehungsweise Leistungskennzahlen und Aktivitäten. Aktuell ist eine Datenverfügbarkeit von 140 KB/s im Solana Mainnet gewährleistet, für eine schnellere Datenspeicherung und ein reibungsloses Nutzererlebnis. Langsam, aber sicher nimmt Solaxy konkrete Formen an. Die Early Bird Investoren scheinen großes Potenzial in dem Projekt zu sehen. Mittlerweile wurden über 31 Millionen US-Dollar Raising Capital eingesammelt und es könnte sein, dass der Vorverkauf bald auf die Zielgeraden einbiegt.

SOLX im Presale kaufen - Jetzt noch einsteigen

Um Early Bird Investor zu werden muss man eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufs Webseite von Solaxy verbinden. Ein SOLX kostet im Moment 0,001706 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT und selbstverständlich mit SOL. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Als "Kirsche auf der Sahnetorte" hat der SOLX eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 9 Milliarden Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei 126 Prozent.

